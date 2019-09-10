ABD'nin Afganistan'daki büyükelçiliği yakınlarında 11 Eylül yıldönümünün ilk dakikalarında patlama

Kabil'de gece yarısının ilk dakikalarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Edinilen ilk bilgilere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle gökyüzünde büyük bir duman görüntüsü oluştu.

Associated Press'e konuşan bir konsolosluk çalışanı patlamayı doğrularken, olayla ilgili detayları paylaşmadı.

Patlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini feshedip, görüşmelerin 'öldüğünü' söyledikten sonraki ilk büyük saldırı olabilir.

Son olarak, geçen hafta düzenlenen iki saldırıda bir ABD askeri, iki NATO mensubu ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ndeki bir çalışan patlamayı doğrularken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadıhttps://t.co/p8P4wfKj2H pic.twitter.com/PIBly9itjp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2019

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