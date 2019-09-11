Emekli olan Alibaba kurucusu Jack Ma, şirketine rock konseri vererek veda etti

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 20 yıl önce kurduğu şirketinden binlerce kişinin doldurduğu bir olimpiyat stadyumunda sahne aldığı rock konseriyle emekli oldu.

Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Jack Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 55 yaşını doldurduğu gün Alibaba'dan emekli olan Jack Ma, şirketin kurucusu Lucy Peng ve şirketin teknoloji departmanının CEO'su Wang Jian, peruk takıp deri ceket giydikleri performanslarında Çin'in popüler şarkılarını seslendirdi.

Gruba Marilyn Monroe gibi giyinen şirketin kurucularından Joe Tsai de eşlik etti.

Çoğu Alibaba çalışanı olmak üzere 80 bin kişinin doldurduğu stadyumda aynı zamanda dans gösterileri ve geleneksel Çin kostümleri içinde performanslar da gerçekleştirildi.