Çin ile Almanya arasında Hong Kong gerilimi

Hong Kong’daki protestocuların toplumsal düzene karşı olduklarını, toplumu karşı karşıya getirmeyi, nefret ve şiddeti yaymayı hedeflediklerini savunan Wu, protestocuların meşru sınırları aştıklarını belirtti.
Joshua Wong’un yasa dışı gösterilere katıldığı için hüküm giydiğini, en son yine gözaltına alındığını ancak kefaletle serbest bırakıldığını anımsatan Wu, "Maalesef bazı Alman siyasetçileri şiddet kışkırtanını kabul ettiler" dedi.
Wu, Alman siyasetçilerini Hong Kong ile ilgili temel bilgileri bilmemek veya siyasi çıkar sağlamakla suçladı.
Alman basınını da eleştiren Wu, "Alman medyası gösterileri dikkatlice takip etti ancak acımasız vandalizm konusunda sessiz kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
Hong Kong’un istikrarının ve refahının Çin’deki merkezi yönetim için de önemli olduğunu belirten Wu, birlikte çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Wu daha sonra yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Wong ile bir araya gelmesinden sonra Almanya’nın Pekin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.
"Derin memnuniyetsizliğimizi ifade ettik" diyen Wu, bu olayın (Maas'ın Wong ile görüşmesi) iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuz sonuç getireceğini aktardı.
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