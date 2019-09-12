Ermenistan’da görevli bir Rus asker ölü bulundu

Ermenistan Soruşturma Komitesi Sözcüsü Naira Arutyunyan, Sputnik’e açıklamasında, askerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cesedin, Gümrü’deki dairelerden birinde tespit edildiğini belirten Arutyunyan, “Vücudunda çizikler bulundu” dedi.

Ermenistan’daki Rus askeri üssün bağlı olduğu Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, askerin ölümüyle ilgili yerel güvenlik güçleriyle birlikte soruşturmanın başlatıldığı doğrulanırken, askerin kaldığı evde kendini kötü hissettiği ve acili aradığı, gelen doktorların da genç adamı kurtaramadığı belirtildi.

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı’nın açıklamasında, “Cinayet belirtileri yok. Ölüm sebebi araştırılıyor” dendi.