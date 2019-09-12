Japonya'da nadir bir babalık izni davası: Eski görevine dönemeyen adam firmasını mahkemeye verdi

Japonya’da bir adam babalık iznine ayrıldıktan sonra kendi departmanı dışında bir göreve atanması üzerine firmasına dava açtı. Dünyanın en düşün doğum oranlarının kaydedildiği ülkede bu dava nadir bir durumu teşkil ediyor.

Tokyo’da spor giyimin önde gelen markalarından biri olan Asics şirketinde çalışan, adı açıklanmayan 38 yaşındaki adam babalık iznine ayrıldıktan sonra geri döndüğü işinde deneyimi ve yetenekleriyle ilgisi olmayan başka bir bölümde görevlendirilmek suretiyle cezalandırıldığını savundu.

Firmasına karşı dava açan adam asıl işine geri dönmeyi talep etti, ayrıca 4.4 milyon yen (yaklaşık 435 bin TL) tazminat istedi.

DEPOYA GÖNDERİLDİ

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre adam ilk iznini 2015-2016’da ilk çocuğu doğduğunda, ikinci iznini de 2018-2019’da ikinci çocuğu doğduğunda kullandı. Ancak işe dönünce her zamanki gibi pazarlama ve insan kaynakları yerine depo ve lojistik bölümünde görevlendirildi.

Asıl görevine geri dönmesini engelleyen firmanın, kararları nedeniyle kendisini cezalandırdığını savunan adam aynı zamanda diğer çalışanlara da gözdağı vermeye çalıştığını savundu. Adam, Japonya'da kısaca 'pata-hara' (paternity harassment) olarak anılan 'babalık tacizine' maruz kaldığını belirtti.

Yanlış bir şey yapmadığını savunan Asics ise hem çalışanla, hem sendikayla görüşme yürüttüklerini ancak sonuca varamadıklarını açıkladı.

Adamın avukatı Naoto Sasayama, “Savaş sonrası Japonya’da oluşturulan kültür, erkeklerin ailenin tek reisi olmasını öngörüyor. Evde kalıp çocuk bakan babalar garip olarak değerlendiriliyor” diyerek toplumsal önyargılara da dikkat çekti.

HER EBEVEYN 1 YIL İZİN ALABİLİYOR

Japonya’da geçerli olan yasalara göre, ebeveynler bir yıla kadar doğum izni kullanabiliyor. Bakım imkânları kısıtlıysa bu süre altı ay daha uzatılabiliyor.

Ancak uygulamada kadınların yüzde 80’i bu izni kullanırken, erkeklerin sadece yüzde 6’sı babalık izni alıyor. Bu izni kullanan babalar da iki hafta gibi bir süre sonra işe dönüyor. Bu süreçte firmalar çalışanlara para ödemiyor ancak devlet yardım sağlıyor.

BAKAN 'İZİN ALACAĞIM' DEMİŞTİ

İzne ayrılmama durumunun, firmalardan gelen baskının yanı sıra uzun saatler boyunca çalışmayı ödüllendirmeye yatkın toplumsal yapıdan kaynakladığı belirtiliyor.

Çevre Bakanlığı’na atanan Şinjiro Koizumi, gelecek yılın başında çocuğu doğduğunda babalık iznine ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Japonya, dünyada en düşün doğum oranlarının kaydedildiği ülke olarak biliniyor. 2018’de bu oran sadece yüzde 1.42’ydi.