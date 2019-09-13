Huawei, 5G teknolojisini Batılı şirketlere satmayı düşünüyor

Zhengfei, Business dergisine verdiği röportajda şirketin sahip olduğu 5G patentlerine, lisanslarına, kodlarına ve teknik planlarına bir seferlik ödeme ile satmayı düşündüğünü dile getirdi.
Alıcı şirket, satın aldığı tüm kaynak kodları değiştirme özgürlüğüne ve kendi çıkarları için teknolojiyi değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.
Şirketin listesinde şimdilik bir alıcı bulunmuyor ancak The Economist'e göre, bu alıcı muhtemelen batılı ülkelerden biri olacak. Ayrıca 5G teknolojilerine erişim sağlayacak bir şirketin ödemesi gereken paranın miktarı da bilinmiyor.
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