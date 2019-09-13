Huawei, 5G teknolojisini Batılı şirketlere satmayı düşünüyor

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei verdiği bir röportajda şirketin sahip olduğu 5G teknolojisini diğer şirketlere satmayı düşünebileceklerini söyledi.

Webtekno'nun The Economist'ten aktardığı habere göre Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, şirketin sahip olduğu 5G teknolojilerini Asya dışındaki ülkelere, özellikle de batı ülkelerine satmak istediğini söyledi.

Zhengfei, Business dergisine verdiği röportajda şirketin sahip olduğu 5G patentlerine, lisanslarına, kodlarına ve teknik planlarına bir seferlik ödeme ile satmayı düşündüğünü dile getirdi.

Alıcı şirket, satın aldığı tüm kaynak kodları değiştirme özgürlüğüne ve kendi çıkarları için teknolojiyi değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.

Şirketin listesinde şimdilik bir alıcı bulunmuyor ancak The Economist'e göre, bu alıcı muhtemelen batılı ülkelerden biri olacak. Ayrıca 5G teknolojilerine erişim sağlayacak bir şirketin ödemesi gereken paranın miktarı da bilinmiyor.