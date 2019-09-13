İmran Han: Pakistan, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin savaşını destekleyerek büyük hata yaptı

1970'lerin sonundan itibaren bölgedeki mücahitleri destekleyen ABD'nin eli kolu haline getirilmelerinden pişmanlık açıklayan Pakistan Başbakanı, "Tarafsız kalmalıydı, çünkü bu gruplarla birlikte olmak daha sonra bizim aleyhimize döndü" dedi.

ABD'ye gitmeye hazırlanan Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da 1978-1992 yılları arasındaki sosyalist yönetimin davetine icabet eden Sovyetler Birliği'nin 1979-88 arası İslamcı mücahitlerle savaştığı dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz 2018 seçimleriyle iktidara gelen İmran Han, Pakistan'ın mücahitleri destekleyen ABD'nin bölgedeki eli kolu olmasından pişmanlık bildirdi.

Russia Today'e konuşan Pakistan Başbakanı, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin kampanyasını desteklemiş olan ülkesinin aslında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.

Mücahit şiddetinin bumerang misali kendisine dönmesi nedeniyle 'Pakistanlaşma' adı verilen sürece atıf yapan Han, "Pakistan tarafsız kalmalıydı, çünkü bu gruplarla birlikte olmak daha sonra bizim aleyhimize döndü" diyerek şöyle devam etti:

'ON BİNLERCE CAN KAYBI, MİLYARLARCA DOLAR ZARAR'

"70 bin insanımızı kaybettik. Ekonomi 100 milyar dolardan fazla kayba uğradı. Ve sonunda Amerikalılar Afganistan'da başarılı olamamasından biz sorumlu tutulduk. Pakistan'a son derece adaletsiz muamele edildiği hissiyatındayım."

Pakistan topraklarında doğup ABD yönetimleri tarafından finanse edilerek Afganistan'a cihat yapmaya gönderilenlerin artık Pakistan'a karşı savaştıklarını vurgulayan Han, ABD'nin kendi beslediği mücahitlerden dönüşen Kaide, IŞİD gibi örgütlere karşı ilan ettiği 'terörle savaşına' katılmanın bedelini can kayıpları ve ekonomik krizle ödediklerini, şimdi nakit sıkıntısı içinde çeşitli ülke ve kurumlardan kurtarma paketleri talep ettiklerine dikkat çekti.

ÜÇ AYDA İKİNCİ ABD ZİYARETİ

Üç ay içinde ABD'yi ikinci kez ziyaret edip Başkan Donald Trump'la ikinci kez görüşecek Pakistan Başbakanı İmran Han, ay sonunda toplanacak BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

'PAKİSTAN'DA 40 BİN MİLİTAN VAR'

Han, temmuzdaki ABD ziyaretinde, hala Pakistan'da Afganistan ya da Keşmir'de eğitilip savaşmış 30-40 bin militan bulunduğu ve kendi liderliğindeki Tahrik-i İnsaf (Adalet Hareketi) iktidara gelene dek hükümetlerin ülke topraklarında faaliyet gösteren militan grupları silahsızlandırmaya yönelik siyasi irade göstermediklerini belirtmişti.