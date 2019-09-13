İmran Han: Pakistan, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin savaşını destekleyerek büyük hata yaptı

Temmuz 2018 seçimleriyle iktidara gelen İmran Han, Pakistan'ın mücahitleri destekleyen ABD'nin bölgedeki eli kolu olmasından pişmanlık bildirdi.
Russia Today'e konuşan Pakistan Başbakanı, Afganistan'daki Sovyet yönetimine karşı ABD'nin kampanyasını desteklemiş olan ülkesinin aslında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.
'ON BİNLERCE CAN KAYBI, MİLYARLARCA DOLAR ZARAR'
"70 bin insanımızı kaybettik. Ekonomi 100 milyar dolardan fazla kayba uğradı. Ve sonunda Amerikalılar Afganistan'da başarılı olamamasından biz sorumlu tutulduk. Pakistan'a son derece adaletsiz muamele edildiği hissiyatındayım."
Pakistan topraklarında doğup ABD yönetimleri tarafından finanse edilerek Afganistan'a cihat yapmaya gönderilenlerin artık Pakistan'a karşı savaştıklarını vurgulayan Han, ABD'nin kendi beslediği mücahitlerden dönüşen Kaide, IŞİD gibi örgütlere karşı ilan ettiği 'terörle savaşına' katılmanın bedelini can kayıpları ve ekonomik krizle ödediklerini, şimdi nakit sıkıntısı içinde çeşitli ülke ve kurumlardan kurtarma paketleri talep ettiklerine dikkat çekti.
ÜÇ AYDA İKİNCİ ABD ZİYARETİ
'PAKİSTAN'DA 40 BİN MİLİTAN VAR'
Han, temmuzdaki ABD ziyaretinde, hala Pakistan'da Afganistan ya da Keşmir'de eğitilip savaşmış 30-40 bin militan bulunduğu ve kendi liderliğindeki Tahrik-i İnsaf (Adalet Hareketi) iktidara gelene dek hükümetlerin ülke topraklarında faaliyet gösteren militan grupları silahsızlandırmaya yönelik siyasi irade göstermediklerini belirtmişti.
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