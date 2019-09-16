Güney Kore basını: Kim, Trump'ı Pyongyang'a davet etti

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump’ı başkent Pyongyang’a davet ettiği öne sürüldü.

Güney Kore’de Joongang Ilbo gazetesi tarafından duyurulan iddiaya göre Kim, ağustos ayının üçüncü haftasında Donald Trump’a bir mektup gönderdi ve Pyongyang’ı ziyaret etmesi teklifinde bulundu.

Trump, 9 Ağustos’ta bir açıklama yaparak Kim Jong-un'dan ‘çok güzel üç sayfalık bir mektup’ aldığını ve ‘yakında görüşebileceklerini’ söylemişti.

İddiaların sorulduğu Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, “ABD’li meslkektaşlarımızdan bu tazr bir mektubun gönderildiğine dair detaylı bir açıklama geldi. Mektupta ne yazdığını ya da mektubun ne zaman gönderildiğini doğrulamak bize düşmez” dedi.

Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve ABD’deki Kuzey Kore temsilciliği henüz iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen yıl hız kazanmış, Donald Trump ve Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

İki lider daha sonra bu yıl 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş; ancak bu görüşmeler de sonuçsuz kalmıştı.

Kuzey ile Güney Kore arasında yer alan askerden arındırılmış bölgede haziran ayında bir araya gelen iki lider nükleer müzakereleri başlatma kararı almıştı. Trump bu hamleyle Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçmişti.