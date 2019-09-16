Okul müdürünün öğrencilerin telefonlarını çekiçle parçaladığı video tepki çekti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de MES Chaitanya PU isimli bir kolejde öğrencilerin ders sırasında ve okulun içerisinde cep telefonlarını kullanmalarına sinirlenen müdürün 'cezalandırma yöntemi' ülke gündemine oturdu.

İsmi açıklanmayan müdür, bir sınıftaki öğrencilerin telefonlarını alarak gözlerinin önünde çekiçle parçaladı.

Olayın videosunun Twitter'da hızla yayılmasının ardından kullanıcılar ve veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

Videoda, öğrencilerin çoğunun şaşırdığı bazılarının ise güldükleri görüldü.

Karnataka college principal smashes students’ phones with a hammer to set an example#TV9News pic.twitter.com/SteczPPdAx — Tv9 Gujarati (@tv9gujarati) September 15, 2019

Duruma tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı müdürün ve öğretmenlerin telefonlarının da parçalanması gerektiğini söylerken, bir başkası da öğrencilere ait olan cihazlara zarar vermeden de okulda telefon kullanmayı engellemenin farklı yolları olabileceğini söyledi.

What about principal and teaching staff mobile...Is it also hammered...🌝 — Narendra Kumar Behara (@YoursNaren) September 14, 2019

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Some might think this is the right way but this is not. This is his anger that made him do that. There are other ways too. Like confiscating phone till final exams or after a student applies for leave certificate to move from that college. Even calling the parents might work. — Sudhir Das (@sudhir23826) September 16, 2019

​Video, bazı kullanıcılar arasında da ikili tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcının müdürü haklı bulan ve 'Onları böyle disipline etmeliyiz' diye yazan başka bir kullanıcıya 'telefonların pahalı olabileceğini' söylerek cevap verdiği görüldü.

By smashing phones? Really, it might have been expensive phones aswell. — Devilz3 (@Sumit00757) September 14, 2019

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