Yüksek Mahkeme'den Hindistan hükümetine çağrı: Keşmir'de bir an önce normal hayata dönülsün

Başyargıç Ranjan Gogoi, “Cammu Keşmir’in normal yaşamına geri dönmesi için en güçlü çabayı göstermesi konusunda yönlendiriyoruz ” dedi.
DAHA ÖNCE 'ZAMANA İHTİYAÇ VAR' DEMİŞTİ
Yasal merciler daha önce Hindistan hükümetinin bu konuda ‘zamana ihtiyacı’ olduğunu savunuyordu.
Hindistan parlamentosu, Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Cammu Keşmir’in 70 yıllık özel statüsünü kaldıran tasarıyı 5 Ağustos’ta kabul etmişti.
HİNDİSTAN YANLISI SİYASETÇİ TUTUKLANDI
Öte yandan Keşmir’de Hindistan yanlısı tutumuyla bilinen parlamento üyesi Faruk Abdullah tutuklandı. Cammu Keşmir’in eski başbakanı 81 yaşındaki Abdullah'ın, bugün Srinagar'daki evinde Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklandığını açıkladı.
Tartışmalı yasa, yetkililerin kişileri yargılamadan ve herhangi bir suçlama olmadan iki yıla kadar tutuklamasına olanak sağlıyor. Abdullah’ın, bu yasa çerçevesinde tutuklanan Hindistan yanlısı ilk siyasetçi olduğu kaydedildi.
Abdullah, Cammu Keşmir'in özel statüsünün ortadan kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana ev hapsinde tutuluyordu.
Former J&K chief minister and National Conference leader Farooq Abdullah, a Lok Sabha MP, has been detained under the Public Safety Act.— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) September 16, 2019
The PSA allows detention for up to two years without a trial. https://t.co/nqAzLBKJ8W
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