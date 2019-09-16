Çin'den Netanyahu'nun 'Batı Şeria'yı ilhak' vaadine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenlik hakkı iddia etme vaadine karşı çıktı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Netanyahu'nun seçim vaadlerine ilişkin "Çin, İsrail-Filistin çatışmasının yoğunlaşmasına neden olabilecek herhangi bir tek taraflı harekete karşı çıkıyor" dedi.

"İsrail'i dikkatli hareket etmeye, bölgesel gerilim ve huzursuzluğu artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanan Hua, Tel Aviv yönetimini Orta Doğu'nun barış sürecinin temelini korumaya çağırdı.

Netanyahu, bugün İsrail radyosuna verdiği röportajda yarın yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik yeni bir vaatte bulunmuştu.

İsrail Başbakanı, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de İsrail'e ilhak edeceğini söylemişti.