Güney Kore usulü protesto: Neden saçlarını kazıtıyorlar?

Güney Kore’de adalet bakanının istifasını isteyen muhalefet liderinin kamuoyu önünde saçını kazıtması akıllara “Siyasetçiler bunu neden yapıyor?” sorusunu getirdi. Aktivistlerin de başvurduğu bu yol, Konfüçyüs öğretisine kadar giden geleneksel bir protesto yöntemi olarak kabul ediliyor.

Güney Kore’de ana muhalefetteki Kore Özgürlük Partisi'nin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn hükümeti protesto etmek için yüzlerce kişi önünde saçlarını kazıtan son politikacı olarak listeye eklendi.

Bu, duruma yabancı olan pek çok ülkede şaşkınlık ve merakla karşılandı ancak saçları kazıtmak Güney Kore’de oldukça köklü bir protesto tarzı olarak kabul ediliyor.

SON SKANDALLA GÜNDEME GELDİ

Hwang Kyo-ahn, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Ço Kuk'a istifa çağrısında bulunarak başkent Seul'de devlet başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıttı.

South Korea's main opposition leader Hwang Kyo-ahn has shaved his head to show his displeasure with the government.



The chairman of the conservative Liberty Korea Party (LKP) is calling for the country's new justice minister to be fired.



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​Ço Kuk, bir süre önce kızını ülkenin elit üniversitelerinden birine sokmak için ailesinin imtiyazlarını kullanmakla suçlanıyor. Ayrıca ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı ve oğlunun asker kaçağı olduğu da iddia ediliyor. Savcılık soruşturmasına rağmen Ço geçen hafta adalet bakanlığına atandı.

Bu duruma rağmen Ço’yu bu göreve atayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de tepkilerin odağında yer alıyor.

LKP'nin kadın milletvekilleri ve bağımsız vekil Lee Un-ju da geçen haftalarda Ço'nun görevden alınması talebiyle saçlarını sıfıra vurdurmuştu.

© AFP 2019 / PARK JI-HWAN Güney Koreli muhalif siyasetçiler, 2010 yılında parlamento binası önünde hükümetin Seul'da yeni bir bilim ve iş merkezi kurma planlarını protesto etmek için topluca saçlarını kazıtmıştı.

ABD PROTESTOSUNDAN FABRİKA TEPKİSİNE KADAR

Güney Kore’de saçları kazıtarak protestoda bulunmak bir hayli eski bir gelenek. Temeli Konfüçyüs öğretisine dayanan bu eylem tarihsel olarak ‘amaca bağlılığı’ da gösteriyor. Bu yöntem sadece siyasi görevde olanlar tarafından değil, halk tarafından da muhalif tutumu göstermek için benimseniyor.

1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı.

2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.

© AP Photo / Lee Jin-man Okul ücretlerinin artmasını protesto eden Güney Koreli üniversiteliler, 2011 yılında 1 Mayıs'ta saçlarını sıfıra vurdurmuştu.

Bundan iki yıl önce 900 kadar Güney Koreli, Seongju bölgesine kurulması planlanan ABD’nin füzesavar sistemine tepki olarak saçlarını sıfıra vurdurmuştu. 2011'de de okul ücretlerinin artmasını protesto eden üniversite öğrencileri, 1 Mayıs'ta bu eylemi yapmıştı.

2010’da da yine muhalefetteki siyasetçiler parlamento binası önünde hükümetin Seul'da yeni bir bilim ve iş merkezi kurma planlarına protesto olarak topluca saçlarını kazıtmıştı.

2007’de ise Icheon City’nin yüzlerce sakini şehre kurulacak yeni endüstri tesisini protesto etmek için bu yöntemi seçmişti.