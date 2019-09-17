Güney Kore usulü protesto: Neden saçlarını kazıtıyorlar?

Bu, duruma yabancı olan pek çok ülkede şaşkınlık ve merakla karşılandı ancak saçları kazıtmak Güney Kore’de oldukça köklü bir protesto tarzı olarak kabul ediliyor.
SON SKANDALLA GÜNDEME GELDİ
Hwang Kyo-ahn, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Ço Kuk'a istifa çağrısında bulunarak başkent Seul'de devlet başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıttı.
South Korea's main opposition leader Hwang Kyo-ahn has shaved his head to show his displeasure with the government.— Sky News (@SkyNews) September 16, 2019
The chairman of the conservative Liberty Korea Party (LKP) is calling for the country's new justice minister to be fired.
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Ço Kuk, bir süre önce kızını ülkenin elit üniversitelerinden birine sokmak için ailesinin imtiyazlarını kullanmakla suçlanıyor. Ayrıca ailesinin yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı ve oğlunun asker kaçağı olduğu da iddia ediliyor. Savcılık soruşturmasına rağmen Ço geçen hafta adalet bakanlığına atandı.
Bu duruma rağmen Ço’yu bu göreve atayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de tepkilerin odağında yer alıyor.
LKP'nin kadın milletvekilleri ve bağımsız vekil Lee Un-ju da geçen haftalarda Ço'nun görevden alınması talebiyle saçlarını sıfıra vurdurmuştu.
ABD PROTESTOSUNDAN FABRİKA TEPKİSİNE KADAR
1960 ve 1970’li yıllarda askeri yönetim sırasında muhalifler de direniş sembolü olarak saçlarını kazıtıyordu. Yıllar içinde de hem aktivistler hem de politikacılar bu geleneği bozmadı.
2018 yılında tuvaletlere ve soyunma odalarına konulan gizli kameraları protesto eden kadınlar saçlarını kazıtmıştı.
2010’da da yine muhalefetteki siyasetçiler parlamento binası önünde hükümetin Seul'da yeni bir bilim ve iş merkezi kurma planlarına protesto olarak topluca saçlarını kazıtmıştı.
2007’de ise Icheon City’nin yüzlerce sakini şehre kurulacak yeni endüstri tesisini protesto etmek için bu yöntemi seçmişti.
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