Hindistan elektronik sigarayı yasakladı

Bakan ayrıca elektronik sigaraların tütün ürününden ziyade ‘bir tarz göstergesi’ amacıyla kullanılmasını da eleştirdi.
Yasak kararı kararname ile düzenlendi. Parlamento toplanmadığında işletilen bu yöntem, genelde ‘acil önlem’ olarak görülüyor. Ancak milletvekillerinin onaylamaması halinde düşüyor.
Hindistan’da birkaç eyalet elektronik sigaraları yasakladı ancak internet üzerinden satışların devam etmesi nedeniyle bu kararların etkisiz olacağı savunuluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Hindistan dünya çapındaki en büyük ikinci tütün ve tütün ürünleri tüketicisi konumunda. Üretimde ise üçüncü sırada geliyor.
Hindistan’ın bu kararı, New York’taki yasak kararından bir gün sonra geldi. New York eyaleti Kaliforniya’daki San Francisco’nun ardından elektronik sigaraya yasaklayan ikinci ABD eyaleti olmuştu.
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