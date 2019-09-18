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16:33 18 Eylül 2019
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    Filipinler lideri Rodrigo Duterte

    Yanlışlıkla tahliye edilen mahkumları 'ölü ya da diri' getirene para ödülü koyan Duterte: Ölülerini tercih ederim

    © REUTERS / Dondi Tawatao
    Asya & Pasifik
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    Filipinler'de 'uyuşturucuyla savaş' adı altında binlerce yargısız infaza imza atan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yasanın yanlış uygulanması sonucu erken tahliye edilen mahkumların yakalanması için para ödülü açıklarken 'ölülerinin gelmesini tercih edeceğini' söyledi.

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
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    Cinayet, tecavüz gibi en ağır suçları işlemiş olmalarına rağmen erken tahliye edilen mahkumları, '19 Eylül'e kadar teslim olmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarına' dair uyarmış olan Filipinler lideri,  teslim olmayanların her birinin 'kellesine' 19 bin dolara tekabül eden 1 milyon pesoluk ödül koydu.

    1700 mahkumun 700'den azı teslim olurken, Duterte 1000'den fazla mahkumun yarına dek teslim olmamaları halinde 'ölü ya da diri' ele geçirileceklerini söyledi. 

    "Onları ölü ya da diri yakalayabilen 1 milyonluk ödülü alır" diyerek ekledi: "Ama belki de ölü getirilmeleri daha iyi tercihtir. Gülümseyerek size ödeme yaparım."

    2016 seçimlerini en az 100 bin suçlu öldürmeyi vaat ederek kazanmış olan Duterte, 'uyuşturucuyla savaş' adı altında 3 yılda 27 binden fazla can alan yargısız infazlara imza attı. 

    © AFP 2019 / TED ALJIBE
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    ADALET BAKANI: KELİMESİ KELİMESİNE ANLAMAYIN

    Buna rağmen Adalet Bakanı Menardo Guevarra, Devlet Başkanı'nın 'ölü ya da diri' sözlerinin bire bir alınmaması gerektiğini savundu. 

    Guevarra, "Yasa uygulayıcılarından barışçı tutuklama bekleniyor, ama yakalanması gereken kişi şiddete başvurarak direnirse makul güç kullanımına gidilebilir" 

    Duterte'nin selefi Benigno Aquino III'ün 2014'te çıkardığı iyi halden erken tahliye yasası, dünyadaki en kalabalıklar arasında yer alan Filipin hapishanelerini biraz olsun boşaltmayı hedefliyordu.  

    Bu kapsamda 21 binden fazla mahkum erken tahliye edildi. Ama içlerinde cinayet, tecavüz, uyuşturucu, adam kaçırma gibi ağır suçlardan mahkum olmuş 2 binden fazla kişi de var.

    A candle is reflected off framed photos of 3-year-old Myca Ulpina at her wake in Rodriguez, Rizal province, Philippines July 5, 2019. Ulpina was shot during what police said was a sting operation intended to arrest her father, who they said was armed and had used the child as a human shield. REUTERS/Eloisa Lopez
    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
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    ANCAK GEÇEN AY FARK EDİLDİ

    Bunların erken tahliyeye hak kazanmaması gerekiyordu. Bırakıldıklarını da uzun zaman kimse fark etmedi. Ta ki geçen ay 1990'larda bir tecavüz ve cinayet davasından onlarca yıl hapis cezası almış eski bir siyasinin iyi halden erken tahliye olacağı haberi patlayana dek...

    DUTERTE'NİN ATADIĞI MÜDÜRLER BIRAKTI

    Üstelik 1700'ü, Duterte tarafından atanmış, Filipinler liderinin sıkı yandaşı cezaevi müdürleri tarafından bırakıldı.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
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    Bunlardan biri olan Nicanor Faeldon, yaklaşık 900 ağır suçluyu saldığının ortaya çıkması üzerine görevden alındı. Duterte'nin yerine atadığı yeni müdür Gerald Bantag hakkında ise savcılar adam öldürme iddianamesi hazırlamıştı. 

    'SEVERİM, ÇÜNKÜ EL BOMBASI ATAR'

    Manila'da Bantag'ın yönetimindeki bir hapishanede 2016 yılında patlayan el bombası, çoğu uyuşturucudan yakayı ele vermiş 10 tutuklunun canını almıştı.

    Duterte ise el bombası atılmasından Bantag'ın sorumlu olmadığını savunurken "Onun yaptığını sanmam, yaptıysa mahkumiyet alabilir. Ama bu arada onu severim, çünkü el bombası attığını duymuştum" dedi. 

    Etiketler:
    mahkum, uyuşturucuyla savaş, ölü ya da diri, erken tahliye, Rodrigo Duterte, Filipinler
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