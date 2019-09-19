Ardern'in dili sürçtü: Japonya ziyaretinde 'Çin' diye seslendi

Kafa karışıklığının sorulması üzerine Ardern, topu ‘jet lag’e attı ve daha yeni uçaktan indiğini hatırlattı. Ardern, “Anlayış gösterin, sürekli yolculuk halindeyim ve şu an tıkandım” dedi.
Jet lag, uzun mesafeli uçuşlarda vücudun hızla değişen zaman dilimine uyum sağlayamaması sonucu yaşanan bedensel ritim bozukluğu, uyku düzensizliği ve sersemlik olarak tanımlanıyor.
Öte yandan Jacinda Ardern’in Japonya’ya yaptığı ziyaretin zamanlamasının da ‘talihsiz’ olduğu konuşuluyor. Asya Yeni Zelanda Vakfı tarafından hazırlanan son rapor, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘tıkandığını’, Çin’e daha fazla ‘ilgi gösterildiğini’ ortaya koydu.
Ticaret ve turizm konularının masada olacağı ziyarette Ardern, Japonyalı mevkidaşı Şinzo Abe ile bir araya geldi.
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