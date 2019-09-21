Tacikistan’da Rus askerlere bıçaklı saldırı

Tacikistan’da görev yapan iki Rus askerin akli dengesi bozuk bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı, saldırıda yaralanan askerlerin hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.

Tacikistan İçişleri Bakanlığı’nın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Rus askerler, akli dengesi bozuk bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Açıklamada, “Hatlon bölgesinin idari merkezi olan Bohtar kentinde konuşlanan 201. Rus askeri üssünün birliğinde görevli asker, özel işleri nedeniyle birliklerinin dışında, yani kentte iken Bohtar kentinin akli dengesi bozuk olan bir vatandaşının saldırısına uğradı ve birkaç bıçak darbesine maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre askerlere saldıran şahsın psikiyatrik dispanserde kaydı bulunuyor.

Yaralı askerlerin başkent Duşanbe’deki hastanelerden birine sevk edildiği belirtilirken, durumları hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanlığı basın dairesinden yapılan açıklamadaysa 201. Rus askeri üssü komutanlığının Tacikistan İçişleri bölge yetkilileri ile birlikte olayla ilgili tahkikat yaptıkları, yaralanan askerlerin tedavi edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisine yer verildi.