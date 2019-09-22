Hindistan’da dört bacaklı, üç kollu kız bebek dünyaya geldi

Hindistan’da dört bacaklı, üç kollu kız bebek dünyaya geldihttps://t.co/131YNDcKkj pic.twitter.com/f2VCCtZwUI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 22, 2019
Annenin üçüz doğurmasını beklediklerini belirten doktorlar, ancak tam olarak gelişmeyen üçüncü bebeğin uzuvlarının kızın vücuduyla birleştiğini belirtti. Hamileliği boyunca kadının bir kez dahi ultrason çektirmediği, bu yüzden bebeklerin sorunlu doğacağından hiç kimse haberdar olmadığı öğrenildi.
Kız bebeğin fazladan uzuvlarının alınabileceğini ve normal yaşama döndürülebileceğini düşünen doktorlar, çocuğu eyaletin başkenti Jaipur'a daha modern bir hastaneye nakletmeyi planlıyor.
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