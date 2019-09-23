Japonya Çevre Bakanı 'çözümü' buldu: İklim mücadelesini seksi bir hale getirmeli

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için bulunduğu ABD’nin New York kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Koizumi, “Siyasette bazen sıkıcı gelen pek çok konu var. İklim değişikliği gibi büyük ölçekli bir sorunla mücadele eğlenceli olmak zorunda, cool olmak zorunda. Aynı zamanda seksi de olmalı” ifadelerini kullandı.
'DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ'
Karbondan arındırılmış bir toplum yaratma sözüne bağlı olduklarını vurgulayan Koizumi, “İklim değişikliğine karşı savaşa en güçlü ülke olarak katkıda bulunmaya hazırız” dedi.
20 Eylül’deki Küresel İklim Grevi’nde Japon öğrenciler de 100’ü aşkın ülkedeki yaşıtları gibi sokaklara dökülmüştü. Tokyo’da yürüyüş yapan öğrenciler özellikle geçen yıl rekor seviyelere ulaşan seragazı salınımı konusunda hükümeti protesto etmişti. Eylemciler, hükümetin kömürle çalışacak yeni elektrik santralleri inşa etme planlarına da tepki göstermişti.
Japonya’da ‘geleceğin başbakanı’ gözüyle bakılan 38 yaşındaki Şinjiro Koizumi nükleer enerji karşıtı olarak biliniyor.
Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan Şinjiro’nun kamuoyundaki popülaritesi de bir hayli yüksek.
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