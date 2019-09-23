Çin basını: S-500 dünyanın en etkili hava savunma sistemi olacak

Sina gazetesi yazarı Zhou Hongxin, S-500'ün taşıdığı özellikler sayesinde en gelişmiş Rus füze savunma sistemi olan S-400'lerin yerini alacağını kaydetti.

Bazı uzmanların S-500'ün göktaşlarını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirttiğine dikkat çeken Hongxin, 2013 yılında Çelyabinsk kent kırsalına düşen yaklaşık 20 metre çaplı ve atmosfere 67 bin 600 km/s hızla girdiği belirtilen göktaşını anımsattı.

Hongxin, "Rus sosyal medya sayfalarında bu olay 'S-500 mucizesi' olarak nitelendi. Zira söylenenlere göre göktaşının Rusya topraklarına yaklaştığı sıralarda test edilen S-500 sistemi, göktaşını başarıyla vurarak Dünya'nın zarar görmesini engelledi" ifadelerini kullandı.

S-500 Prometey, yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğini söylemişti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine 2020'de girmesi planlanan S-500 sistemi, en gelişmiş teknolojilere sahip olacak.