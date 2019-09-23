Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cammu Keşmir krizi nedeniyle karşı karşıya geldikleri Hindistan'ın savaş açması halinde yanıt vermekten başka seçenekleri olmayacağını söyledi, "Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer" dedi.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi, başkent İslamabad'da Türk medya heyetini kabulünde, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile savaşma ihtimalleri ve krizin çözümü için Türkiye'den beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hindistan'ın Hindu milliyetçiliğine yöneldiklerini belirterek "Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi, Kavgam’ı ve Hitler'i kendilerine örnek aldı" diyen Alvi, ülkenin 30 yıldır bu ‘anti azınlık’ politikasına devam ettiğini belirtti.
Alvi, "1984-1986 arasında neredeyse günde üç bin kişi (Müslüman) öldürülüyordu. Hindistan, yaklaşık 700 senelik İslami tarihini reddediyor. Bu tarihlerini kitaplardan çıkarıyorlar" diye konuştu.
Hindistan'ın, Birleşmiş Milletler’in (BM) çok uluslu bir topluluk olduğunu kabul ettiğini dile getiren Alvi, şöyle devam etti: "1972'den beri BM'de Keşmir üzerine hiçbir toplantı yapılmadı. Hindistan hep 'Bu bizim iç meselemiz' dedi. Sonra dediler ki 'Bu iki taraflı bir meseledir, bir anlaşmazlıktır'. Bunun üzerine Pakistan 'O zaman gelin, hadi masaya oturalım' deyince bu meseleyi de reddettiler. Bu, dünyanın kafasını karıştırmak için yapılmış bir girişimdir."
NÜKLEER GÜCE DİKKAT ÇEKTİ
Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Alvi, oradaki siyasi liderlerin serbest bırakılması, Keşmirlilerin maruz kaldığı ev hapsinin sonlandırılması ve BM kararlarına göre referandum yapılması gerektiğine dikkati çekti.
Arif Alvi, Hindistan'dan birçok defa barış talebinde bulunduklarını belirterek "Ama Hintler barış yapmayı hep zayıflık olarak değerlendirdiler. Başbakan İmran Han, Hindistan'a en başında 'Hiçbir şey yapmayın, barış yapalım' dedi ama Hindistan sınırı geçti. Biz inanıyoruz ki eğer Hindistan masaya gelmezse Keşmir'de çok daha fazla direniş olacaktır. Mesela mülteci sorunu ortaya çıkacaktır. İnsanlar Keşmir'de sınırı geçecek ve Pakistan'a gelecektir" diye konuştu.
"Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer" diyen Alvi, Hindistan'ın nükleer gücünün buradaki en tehlikeli unsur olduğunu söyledi; Hiroşima ve Nagazaki benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması temennisini dile getirdi.
Alvi, "Pakistan bir savaş başlatmayacak. Bir kez savaş başladığında, her şey kontrolden çıkar. Ama savaş çıksa bile Pakistan kendisini tamamen savunabilir. Bu savaşı Hindistan başlattıktan sonra Pakistan'a girerlerse savaşmaktan daha başka ne yapabiliriz ki? Savaş zaten bu değil midir? Dünya şunu bilmeli ki bize dayatacakları savaştan sorumlu olmalıyız” dedi.
Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğine de değinen Cumhurbaşkan Alvi, “Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.
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