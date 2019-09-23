Hindistan'da inek kestiği iddiasıyla linç edilen üç kişiden biri yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde inek kestikleri iddiasıyla bir çete tarafından saldırıya uğrayan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Khunti polisi yaptığı açıklamada, Jarkand'ın Khunti ilçesinde inek kestiği iddia edilen üç kişinin saldırıya uğradığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini, ikisinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Tribal lynched, 2 injured over ‘cow slaughter’ in Jharkhandhttps://t.co/Pkx0WDO0qD — Hindustan Times (@HindustanTimes) September 23, 2019

​Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine polisin intikal etmesinin ardından saldırıya uğrayan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak yaralılardan birinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Polis, saldırıyla ilişkili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.