Hindistan'da inek kestiği iddiasıyla linç edilen üç kişiden biri yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, Khunti polisi yaptığı açıklamada, Jarkand'ın Khunti ilçesinde inek kestiği iddia edilen üç kişinin saldırıya uğradığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini, ikisinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Tribal lynched, 2 injured over ‘cow slaughter’ in Jharkhandhttps://t.co/Pkx0WDO0qD— Hindustan Times (@HindustanTimes) September 23, 2019
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine polisin intikal etmesinin ardından saldırıya uğrayan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak yaralılardan birinin kurtarılamadığı kaydedildi.
Polis, saldırıyla ilişkili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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