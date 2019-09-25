Nazarbayev'den 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’daki 4. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı’nda konuşan Nazarbayev, gezegenimizin çok tehlikeli eşiğe geldiğini kaydederek, "Eğer Üçüncü Dünya Savaşı başlarsa modern kitle imha araçları yeryüzündeki her şeyi silip süpürür" dedi.

Hayatın korkusuz, yarına ve gelecek nesillere inanç dolu olması gerektiğini kaydeden Nazarbayev, insanların nükleer silahsızlanma için mücadele etmesi ve yaşamı koruması gerektiğini söyledi.

Kazakistan’ın ilk lideri ayrıca aşırılıkçı, terörist ve suç örgütleri için ortak listenin oluşturulması gerektiğini savundu.