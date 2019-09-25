Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı

Yaklaşık 27 kilometrekarelik bir alan üzerinde kurulan havalimanı 45 milyon yolcu kapasitesiyle startı veriyor. Bu rakamın 2025 yılında 72 milyon yolcuya çıkması bekleniyor.
Denizyıldızı şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken havalimanının her bir kolu Çin'e özgü sembolleri ifade ediyor.
Havalimanının Pekin kent merkezi ile bağlantısı 66 kilometre uzunluğundaki bir hızlı tren sistemi ile sağlanacak ve yolcular 30 dakika gibi kısa bir sürede kent içi seyahatlerini tamamlayabilecek.
Daxing Havalimanı böylece, içinden bir ‘çok yüksek hızlı tren’ hattı geçen ilk havalimanı olma unvanını da kazanacak.
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