Çin'de bir yolcu, uçak havalanmak üzereyken acil çıkış kapısını açtı: Temiz hava almak istemiş

Çin'in Wuhan kentinde bir yolcunun 'temiz hava almak için' uçağın kalkışından kısa süre önce acil çıkış kapısını açtığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da bulunan havalimanında, uçağın kalkmasını bekleyen bir yolcunun acil çıkış kapısını açtığı görüldü.

Xiamen Hava Yolları'na ait bir uçakta gerçekleşen olayda, yolcunun acil çıkış kapısını 'temiz hava almak amacıyla' açtığı öğrenildi.

Gansu Bölgesindeki Lanzhou'ya gitmek için havalanmak üzere olan uçak ise acil çıkış kapısının açılması üzerine bir saat rötarlı olarak hareket edebildi.

Kapıyı açan yolcuya 'Neden kabin görevlilerinin direktifine uymayarak kapıyı açtığı' sorulduğunda ise, 50'li yaşlarında olan kadın "Uçak çok havasızdı ve temiz havaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler de, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Uçaklarda bu tür olayların yaşanması ise yeni değil. Geçen Haziran ayında Manchester'dan Islamabad'a gidecek uçağın yolcularından biri, yanlışlıkla uçağın giriş kapısını açmıştı.

Bu olaydan bir ay önce ise, yine Çin'de bir yolcu uçak iner inmez bir an önce çıkmak istediği için acil çıkış kapısını açmıştı ve 10 gün gözaltı cezasına çarptırılmıştı.