Son eyalet de 119 yıl sonra yasayı değiştirdi: Kürtaj Avustralya’da artık suç değil

Kürtajın yasadışı kabul edildiği son yer olan Yeni Güney Galler eyaletinin de 119 yıllık yasasını değiştirmesiyle artık kürtaj Avustralya çapında suç olmaktan çıkarılmış oldu.

Haftalardır tartışılan ve eyaletin muhafazakâr yönetimini ikiye bölen yasa, 26’ya karşı 14 oyla değiştirildi.

119 yıldır geçerli olan düzenleme kürtaj uygulanması halinde 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Ancak kadınların fiziksel ya da zihinsel açıdan risk taşıyan bir durumda olması halinde, doktor onayıyla kürtaj yapılabiliyordu.

Yeni düzenlenmeye göre 22 haftaya kadar kürtaj uygulanabilecek. 22 haftadan sonra ise doktorun bu yönde fikir beyan etmesi halinde hamilelik sonlandırılabilecek.

'119 YIL GEÇ KALINDI'

Karar; siyasetçiler, kadın hakları örgütleri ve aktivistler tarafından sevinçle karşılandı.

İşçi Partisi Milletvekili Jo Haylen, “Yeni Güney Galler’deki kadınlar artık dava veya hapis korkusu olmadan kendi hayatları ve bedenleri konusunda karar verebilecek. Bu 119 yıllık bir gecikme” dedi.

Yeşiller Prtisi’nden Jenny Leong da kararı ‘dönüm noktası’ diye niteledi, “Bu kadınlar için muazzam bir adım” diye konuştu.

Ülke çapında kürtaj artık suç unsuru olmaktan çıktı ancak Güney Avustralya eyaletindeki kürtaj yasası da inceleme altında bulunuyor.