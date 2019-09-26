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22:28 26 Eylül 2019
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    Çin - ABD

    Çin'den ABD'nin 'Taipei Tasarısı' ve Çinli şirketlere yaptırımına tepki

    © REUTERS / Hyungwon Kang
    Asya & Pasifik
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    Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesen ülkelere ABD yardımlarını kesmeyi öngören Taipei Tasarısı ve Çinli şirket ve kişilere yaptırım kararına tepki gösterdi.

    © AFP 2019 / Thomas Peter
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    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden geçen Taipei Tasarı ile Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, Çin ile ABD arasında imzalanan ilgili sözleşmeler ve uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi.

    Gıng, "Bu tasarı (Taipei Tasarısı) tek Çin ilkesini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal etmiştir, Çin iç işlerine ağır bir şekilde müdahale etmiştir. Çin tarafı buna kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

    ABD'ye tek Çin ilkesine bağlı kalma ve tasarıyı durdurma çağrısında bulunan Gıng, bu ülke ile orta yolda buluşabilmeyi, karşılıklı saygı temelinde farklılıkları kontrol altına almayı ve karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iş birliğini genişletmeyi umduklarını belirtti.

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi dün Taipei Tasarısı adıyla da bilinen Tayvan Müttefikleri Uluslararası Koruma ve İyileştirme İnisiyatifi Tasarısı'nı kabul etmişti.

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    © REUTERS / LUCAS JACKSON
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    Tasarı, Washington yönetimine, Tayvan'ı diplomatik olarak tanırken diplomatik ilişkilere son vererek Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ülkelere ABD’nin dış yardımlarını askıya almayı veya değiştirme hakkı tanıyor.

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın 2016'da iktidara gelişinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son veren ülke sayısı 7 oldu. Kiribati, Solomon Adaları bu ay içinde, daha önce ise Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Panama, El Salvador, Sao Tome ve Principe, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini koparmıştı.

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    Diğer yandan Sözcü Gıng, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'dan bilerek petrol almaya devam ettikleri gerekçesiyle bazı Çinli firmalar ve şahıslara yaptırım kararı almasına ilişkin, "Çin ABD'nin Çinli şirket ve kişilere yaptırım uygulamasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi.

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    © Sputnik /
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    ABD’nin kendi iç hukuk sistemine dayanarak Çinli şirketlere yönelik hüküm vermesinin 'zorbaca bir uygulama' olduğunu ve diğer tarafların yasal hak ve çıkarlarını görmezden geldiğini kaydeden Sözcü, "Çin gerekli önlemleri aldı ve Çinli şirketlerin yasal haklarını savunmak için gerekli önlemleri takip etmeye devam edecektir. Çin, güçlü şekilde ABD’yi yanlışlarını bir an önce düzeltmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

    ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, bazı Çin vatandaşlarının yanı sıra Cosco Shipping Tanker Co, China Concord Petroleum Co, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company ve Pegasus 88 Limited adlı Çin firmalarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    Gıng Şuang, Yaptırım, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD, Çin
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