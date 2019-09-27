Hindikuş ve Himalayalardaki buzulların yarısından fazlası eriyebilir

Raporda, bölgenin en ufak bir sıcaklık artışından büyük ölçüde etkilenebileceğine dikkati çekilerek 1.5 santigratlık küresel ısınmanın, bölge sıcaklığını bu yüzyılın sonunda 3.5 ila 6 derece artırabileceği belirtildi.
Bölgedeki İndus, Ganj ve Brahmaputra nehir havzalarında da gelecek yıllarda yağış miktarındaki artış nedeniyle sellerin daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı öngörüsünde bulunuldu.
Deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle dünyadaki 46 şehrin risk altında olduğuna işaret edilerek sadece 50 santimetre yükselmeyle liman kentlerinde yaşayan 150 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına vurgu yapıldı.
Dağ silsilesindeki su kaynakları, tarım alanlarında kullanılması nedeniyle 120 milyon kişiyi doğrudan Hindistan, Tibet, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki 1.3 milyar kişiyi ise nehir havzası yoluyla dolaylı olarak etkiliyor.
Bölgede, Tien Shan, Kun Lun, Pamir, Hindu Kush, Karakurum, Himalayalar ve Hengduan'ın dağlık alanları ve dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarından birini üreten Tibet Platosu da bulunuyor.
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