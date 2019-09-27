'Trump, 2020 seçimlerinden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Pyongyang'da görüşebilir'

Yonhap haber ajansına konuşan Yun, "Pyongyang'a gitme olasılığı oldukça yüksek. Bence yeniden seçilmeye odaklandı. Yeniden seçilmesine yardımcı olan herhangi bir şey yapmak ister" dedi.
Yun, "Başka bir zirve daha muhtemel. Trump Kuzey Kore ile ilişki kurdu ve çoğu Amerikalının kabul edeceği gibi oldukça başarılı oldu. Trump'ın bu girişimin yeniden seçilmeden önce raydan çıkmasını istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Trump, geçen ay gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore için "Müzakereye hazır olduklarını sanmıyorum" yorumunu yapmıştı.
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