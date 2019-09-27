'Trump, 2020 seçimlerinden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Pyongyang'da görüşebilir'

ABD'nin eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pyongyang'da bir zirve düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD'nin eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Yun, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimlerinden önce Kuzey Kore'de Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi.

Yonhap haber ajansına konuşan Yun, "Pyongyang'a gitme olasılığı oldukça yüksek. Bence yeniden seçilmeye odaklandı. Yeniden seçilmesine yardımcı olan herhangi bir şey yapmak ister" dedi.

Yun, "Başka bir zirve daha muhtemel. Trump Kuzey Kore ile ilişki kurdu ve çoğu Amerikalının kabul edeceği gibi oldukça başarılı oldu. Trump'ın bu girişimin yeniden seçilmeden önce raydan çıkmasını istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen ay gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore için "Müzakereye hazır olduklarını sanmıyorum" yorumunu yapmıştı.