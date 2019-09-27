Japonlar yaptı: Uçakta bebeklerden uzağa oturma seçeneği sundu

JAL, yine de yolcuların ağlayan bebekleri, veya bağıran çocukları duymayacağının garantisini vermedi.
Ayrıca sisteme göre; bilet üçüncü taraflar üzerinden alınmışsa veya bir tur organizasyonunun parçasıysa ya da uçak son anda değişmişse bu sembol görülmeyebiliyor.
Havayolunun bu kararı sosyal medyada memnuniyetle karşılandı.
'GAZ ÇIKARANLARI DA GÖSTERSİN'
Ancak bazı kullanıcılar da bebekli ailelere karşı biraz daha hoşgörülü olma çağrısı yaptı. Bazıları da gürültüyü kesen kulaklıklarla ağlama sorununun kolayca çözülebileceğini söyledi.
Bir kullanıcı yetişkinlere dikkat çekerek, “Hoşgörülü olmayı öğrenmeliyiz yoksa yakında gaz çıkaranları, sarhoşları, salyası akanları, mankafaları ya da belki de diğer pek çok şeyi gösteren oturma planlarımız olacak” ifadelerini kullandı.
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