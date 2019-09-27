Japonlar yaptı: Uçakta bebeklerden uzağa oturma seçeneği sundu

Japon Havayolları, uzun uçuşları daha ‘sakin’ kılmak adına, küçük çocukların ve bebeklerin yanına oturmaktan kaçınmayı mümkün kılan bir rezervasyon sistemini hayata geçirdi.

Japon Havayolları (JAL) tarafından başlatılan sisteme göre, sekiz günlük-2 yaş arası çocukları olan bir yolcu bir koltuk için rezervasyon yaptırdığında, oturma planı üzerinde bir çocuk sembolü görülüyor. Böylece yolcu isterse başka bir koltuk seçebiliyor.

JAL, yine de yolcuların ağlayan bebekleri, veya bağıran çocukları duymayacağının garantisini vermedi.

Ayrıca sisteme göre; bilet üçüncü taraflar üzerinden alınmışsa veya bir tur organizasyonunun parçasıysa ya da uçak son anda değişmişse bu sembol görülmeyebiliyor.

Havayolunun bu kararı sosyal medyada memnuniyetle karşılandı.

İş adamı olduğunu belirten Rahat Ahmed adlı bir yolcu, “13 saatlik yolculuk boyunca ağlamayı ve bağırmayı planlayan bebeklere karşı beni uyardığınız için teşekkürler” diye yazdı.

'GAZ ÇIKARANLARI DA GÖSTERSİN'

Ancak bazı kullanıcılar da bebekli ailelere karşı biraz daha hoşgörülü olma çağrısı yaptı. Bazıları da gürültüyü kesen kulaklıklarla ağlama sorununun kolayca çözülebileceğini söyledi.

Bir kullanıcı yetişkinlere dikkat çekerek, “Hoşgörülü olmayı öğrenmeliyiz yoksa yakında gaz çıkaranları, sarhoşları, salyası akanları, mankafaları ya da belki de diğer pek çok şeyi gösteren oturma planlarımız olacak” ifadelerini kullandı.