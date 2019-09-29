Seçimlere katıldığı için 5 yıl önce Taliban tarafından parmağı kesilen Afgan seçmen, bugün diğer parmağıyla oy kullandı 

Afganistan, Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitti. 2014 yılında düzenlenen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için işaret parmağı Taliban tarafından kesilen bir Afgan seçmen, bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer işaret parmağını mürekkebe batırarak oy kullandı.

Afganistan’da bugün şiddetin gölgesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Çıkan olaylarda iki kişi ölürken, geçici sonuçların Ekim ayının ortasında açıklanacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 14 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, seçimin favorisi olarak görülüyor. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının 19 Ekim’de, kesin sonuçların ise 7 Kasım’da açıklanması bekleniyor.

Birçok kez ertelenmesi nedeniyle uzun süredir siyasi gerginliklere neden olan Afganistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine damgasını vuran görüntülerden biri, Kabil'de ortaya çıktı. 2014 yılında düzenlenen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için işaret parmağı Taliban tarafından kesilen Safiullah Safi isimli bir Afgan seçmen, bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer işaret parmağını mürekkebe batırarak Kabil'de oy kullandı.

4 BİN 500 SEÇİM MERKEZİNDEN 2 BİNİ GÜVENLİK NEDENİYLE KAPALIYDI

2001 yılında Taliban güçlerinin devrilmesinin ardından dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilen ülkede, Taliban’ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. DW'nin haberine göre, ülke çapında kurulan yaklaşık 4 bin 500 oy verme merkezinin 2 binden fazlası güvenlik endişeleri nedeniyle kapatıldı. Taliban, seçimler öncesinde oy kullanılan yerlere saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

SEÇİM GÜNÜ DÜZENLENEN SALDIRILARDA EN AZ İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 27 YARALI

Bu tehditlere rağmen gerçekleşen oy verme işleminin başlaması sonrası meydana gelen patlamalar ve roket saldırıları nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Saldırıların Celalabad, Nangargar, Kandahar ve başkent Kabil yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre seçim güvenliğini sağlamak üzere askerler, emniyet mensupları ve istihbarat görevlilerinden oluşan yaklaşık 72 bin kişi görev yaptı.

KAYITLI 9 MİLYON 600 BİN SEÇMENDEN 1 MİLYON 500 BİNİ SANDIĞA GİTTİ

Yaklaşık 13 milyon 500 bin seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi seçimlerde oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Ancak, güvenlik endişeleri nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yaklaşık 1 milyon 500 bininin oy kullandığı tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada yaşanan saldırılara rağmen seçim sürecinin iyi yürüdüğünü belirtti. Bakanlık yetkilisi, “Taliban’ın tehditleri seçme yeterliliğine sahip Afganları oyları vermekten vazgeçiremez” dedi.

Oy kullanan seçmenlerin yüzde 50’sinin desteğini alan aday Cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk turda hiç bir aday yüzde 50’ık barajı aşamazsa en çok oy alan iki adayın katıldığı ikinci tur düzenleniyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmenler Kasım ayı sonunda tekrar sandık başına gidecek.