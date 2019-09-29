Kayıt
02:32 29 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Afganistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan Safiullah Safi isimli seçmen

    Seçimlere katıldığı için 5 yıl önce Taliban tarafından parmağı kesilen Afgan seçmen, bugün diğer parmağıyla oy kullandı 

    © REUTERS / SAIFULLAH SAFI
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    Afganistan, Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitti. 2014 yılında düzenlenen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için işaret parmağı Taliban tarafından kesilen bir Afgan seçmen, bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer işaret parmağını mürekkebe batırarak oy kullandı.

    © AA /
    Afganistan'da halk sandık başında
    Afganistan’da bugün şiddetin gölgesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Çıkan olaylarda iki kişi ölürken, geçici sonuçların Ekim ayının ortasında açıklanacağı duyuruldu.

    Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 14 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, seçimin favorisi olarak görülüyor. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarının 19 Ekim’de, kesin sonuçların ise 7 Kasım’da açıklanması bekleniyor.

    Birçok kez ertelenmesi nedeniyle uzun süredir siyasi gerginliklere neden olan Afganistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine damgasını vuran görüntülerden biri, Kabil'de ortaya çıktı. 2014 yılında düzenlenen tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için işaret parmağı Taliban tarafından kesilen Safiullah Safi isimli bir Afgan seçmen, bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer işaret parmağını mürekkebe batırarak Kabil'de oy kullandı. 

    4 BİN 500 SEÇİM MERKEZİNDEN 2 BİNİ GÜVENLİK NEDENİYLE KAPALIYDI

    © AFP 2019 / Farid Zahir
    Afganistan yarın sandık başına gidiyor: Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacak
    2001 yılında Taliban güçlerinin devrilmesinin ardından dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilen ülkede, Taliban’ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. DW'nin haberine göre, ülke çapında kurulan yaklaşık 4 bin 500 oy verme merkezinin 2 binden fazlası güvenlik endişeleri nedeniyle kapatıldı. Taliban, seçimler öncesinde oy kullanılan yerlere saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

    SEÇİM GÜNÜ DÜZENLENEN SALDIRILARDA EN AZ İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 27 YARALI

    Bu tehditlere rağmen gerçekleşen oy verme işleminin başlaması sonrası meydana gelen patlamalar ve roket saldırıları nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Saldırıların Celalabad, Nangargar, Kandahar ve başkent Kabil yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre seçim güvenliğini sağlamak üzere askerler, emniyet mensupları ve istihbarat görevlilerinden oluşan yaklaşık 72 bin kişi görev yaptı.

    KAYITLI 9 MİLYON 600 BİN SEÇMENDEN 1 MİLYON 500 BİNİ SANDIĞA GİTTİ

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
    © REUTERS /
    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Afganistan davasıyla ilgili duruşma kararı
    Yaklaşık 13 milyon 500 bin seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi seçimlerde oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Ancak, güvenlik endişeleri nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yaklaşık 1 milyon 500 bininin oy kullandığı tahmin ediliyor.

    Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada yaşanan saldırılara rağmen seçim sürecinin iyi yürüdüğünü belirtti. Bakanlık yetkilisi, “Taliban’ın tehditleri seçme yeterliliğine sahip Afganları oyları vermekten vazgeçiremez” dedi.

    Oy kullanan seçmenlerin yüzde 50’sinin desteğini alan aday Cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk turda hiç bir aday yüzde 50’ık barajı aşamazsa en çok oy alan iki adayın katıldığı ikinci tur düzenleniyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmenler Kasım ayı sonunda tekrar sandık başına gidecek.

    İlgili konular:

    Trump tarafından feshedilen Taliban barış görüşmelerinin günahı Özel Temsilci Halilzad'a kaldı: İfade verecek
    Bolton'ın görevden alınmasında 'Taliban' iddiası: 'Trump ile Camp David görüşmesi konusunda tartıştı'
    Afganistan yarın sandık başına gidiyor: Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacak
    Etiketler:
    oy kullanma işlemleri, oy kullanma, Taliban, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Olağandışı sürüş koşullarından dolayı Bolivya’daki Yungas yolu “Ölüm Yolu” olarak adlandırıldı. Yungas yolunun bulunduğu Bolivya'nın başkenti La Paz, dünya’nın en yüksek rakımına sahip başkentleri arasında yer alıyor. Yungas yoluna ulaşılması için 4.650 metre yüksekliğe çıkmak gerekiyor. Yolun “Ölüm Yolu” olarak adlandırılmasının sebebi, her yıl 200 ila 300 kişinin burada can vermesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen tur şirketleri bu yolda yokuş aşağı ekstrem sporla uğraşan bisikletçileri götürmeye devam ediyor.
    Macerasever turistler için gözde yerler
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet