Hong Kong eylemlerinde bayraklar çoğalıyor: Doğu Timor, Papua Yeni Gine

Hong Kong'da Nisan ayından bu yana devam eden protestolarda eylemcilerin kullandığı bayraklar günden güne çoğalıyor. Göstericiler, ABD ile İngiltere'nin yanında aralarında Doğu Timor ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerin de yer aldığı çok sayıda ülkenin bayrağını taşımaya başladılar.

Hong Kong'da 'Suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı' üzerine geçen Nisan ayında başlayan ve tasarı iptal edilmesine rağmen devam eden gösterilerde polisle eylemciler arasında yaşanan çatışmalar ve eylemvilerin kullandıkları İngiltere ve ABD bayrakları dikkat çekiyordu.

Son olarak Hong Kong'da dün düzenlenen eylemlerde, polisle göstericiler arasında yine çatışma çıktı ve yolları kapatmaya çalışan göstericilere polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi.

Ancak, son eylemde çatışmalar dışında dikkat çeken bir diğer nokta da, yürüyüş esnasında çok sayıda ülkenin bayraklarının kullanılmasıydı.

Hong Kong'da bugüne kadar bölgenin İngiliz sömürgesi geçmişinden ötürü ve eylemcilerin liderlerinin ABD'li isimlerle bağlantılarından ötürü, ABD ve İngiliz bayrakları kullanılıyordu.

Son eylemde ise ABD ve İngiltere bayrakları dahil olmak üzere göstericilerin elinde Papua Yeni Gine, Doğu Timor, Avustralya, Fransa, İsrail ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bayrakların taşındığı görüldü.

Eylemciler, dün yaşanan çatışmalarda demiryolu bölgesini bloke etmek istediler, Wan Chai metro istasyonuna 'petrol bombası' attılar ve Çin bayrağındaki yıldızların Nazi simgesine benzetildiği dövizler taşıdılar.