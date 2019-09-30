Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz

'DÜNYA NE DERSE DESİN'
Havaalanında kendisini karşılayan bakanlarla partililere seslenen İmran Han, 'Hindistan ordusunun işgal ettiği bölgede 8 milyon Keşmirliyi rehin aldığını' öne sürdü.
Dünya Keşmirlilerin yanında olsun ya da olmasın, kendilerinin Keşmirlilerin yanında duracağını söyleyen Han, şöyle devam etti:
"Keşmirlilerin yanında durmak cihattır. Bunu yapıyoruz, çünkü Allah'ın bizimle mutlu olmasını istiyoruz."
"Bu öyle bir mücadele ki, zamanlar kötüyse cesaretinizi kaybetmemelisiniz. Keşmirliler sizden medet umarken hayal kırıklığına uğramış halde durmayın. Pakistan halkı yanlarında durursa Keşmirliler kazanacak."
Pakistan Başbakanı, cuma günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tanınan 15 dakikalık süreyi kat be kat aşıp 50 dakika kürsüden inmemişti.
Konuşmasının yarısını Keşmir'e ayıran Han, ikisi de nükleer silah sahibi olan Hindistan ile Pakistan arasında çatışma çıkması halinde bunun kendi sınırlarının ötesinde sonuçları olacağı uyarısını yapmıştı.
Pakistan liderinin "Keşmir nasıl karşılık verecek, sokağa çıkacak" gibi laflar ettiği BM konuşmasının ardından, bölge başkenti Srinagar'da 24 saatte 23 gösteri düzenlenmişti.
Han'dan önce kürsüye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "Biz dünyaya savaş değil, Buddha'nın barış mesajını vermiş bir ülkeyiz" iddiasında bulunmuştu.
Hindistan, başkanlık kararnamesi sonucunda 5 Ağustos'ta anayasasından 370. maddeyi çıkartarak Cammu-Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmişti.
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