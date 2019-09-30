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15:47 30 Eylül 2019
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    Pakistan Başbakanı İmran Han 74. BM Genel Kurulu'na hitap ederken

    Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz

    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    Asya & Pasifik
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    Düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, paylaşamadıkları Keşmir'in Hindistan'da kalan bölümünde özerkliğin kaldırılmasıyla tavan yaparken, Pakistan Başbakanı İmran Han Keşmir için cihat yaptıklarından söz etti.

    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Srinagar'da, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, son 24 saatte 23 sokak gösterisi düzenlendiği bildirildi. 
    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    Pakistan Başbakanı Han 'Keşmir nasıl karşılık verecek, sokağa çıkacak' demişti: Srinagar'da son 24 saatte 23 gösteri
    Geçen hafta New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ve kürsüden dünya liderlerine hitabında Keşmir'e odaklanan Başbakan İmran Han, Pakistan'a dönüşünde ayağının tozuyla Keşmir için cihat 'ilan etti'. 

    'DÜNYA NE DERSE DESİN'

    Havaalanında kendisini karşılayan bakanlarla partililere seslenen İmran Han, 'Hindistan ordusunun işgal ettiği bölgede 8 milyon Keşmirliyi rehin aldığını' öne sürdü.

    Dünya Keşmirlilerin yanında olsun ya da olmasın, kendilerinin Keşmirlilerin yanında duracağını söyleyen Han, şöyle devam etti:

    "Keşmirlilerin yanında durmak cihattır. Bunu yapıyoruz, çünkü Allah'ın bizimle mutlu olmasını istiyoruz."

    Pakistan Başbakanı İmran Han Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    'KEŞMİRLİLER BİZDEN MEDET UMARKEN'

    "Bu öyle bir mücadele ki, zamanlar kötüyse cesaretinizi kaybetmemelisiniz. Keşmirliler sizden medet umarken hayal kırıklığına uğramış halde durmayın. Pakistan halkı yanlarında durursa Keşmirliler kazanacak."

    Pakistan Başbakanı, cuma günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tanınan 15 dakikalık süreyi kat be kat aşıp 50 dakika kürsüden inmemişti.

    Konuşmasının yarısını Keşmir'e ayıran Han, ikisi de nükleer silah sahibi olan Hindistan ile Pakistan arasında çatışma çıkması halinde bunun kendi sınırlarının ötesinde sonuçları olacağı uyarısını yapmıştı.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Han, Hindistan'a Keşmir'deki 'insanlıkdışı sokağa çıkma yasağını kaldırması, tüm siyasi tutuklularla mahkumları serbest bırakması, özerkliği yeniden tesis etmesi' çağrısında bulunmuştu. 

    Pakistan liderinin "Keşmir nasıl karşılık verecek, sokağa çıkacak" gibi laflar ettiği BM konuşmasının ardından, bölge başkenti Srinagar'da 24 saatte 23 gösteri düzenlenmişti. 

    Han'dan önce kürsüye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "Biz dünyaya savaş değil, Buddha'nın barış mesajını vermiş bir ülkeyiz" iddiasında bulunmuştu.

    Hindistan, başkanlık kararnamesi sonucunda 5 Ağustos'ta anayasasından 370. maddeyi çıkartarak Cammu-Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmişti. 

    Etiketler:
    cihat, Narendra Modi, İmran Han, Keşmir, Pakistan, Hindistan
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