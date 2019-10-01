Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70. yıl dönümü kutluyor: Törende nükleer füzeler de sergilendi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde ülkenin nükleer ve hipersonik füzeleri sergilendi.

Başkent Pekin’de bulunan Tienanmın Meydanı’nda, 1 Ekim 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıl dönümü askeri geçit töreniyle kutlandı. Binlerce askerin katıldığı geçit töreninde kara araçları ve nükleer füzeler dikkati çekti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang’ın sunumuyla açılan kutlama etkinliği, 70 pare top atışıyla başladı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı.

Konuşmasında geçen 70 yılda ülkenin katettiği gelişmeleri anlatan Şi, son aylarda hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Hong Kong ile Makao ve Tayvan’a değindi.

A command car accompanying President Xi Jinping's car during his review of military troops had plate number 1949, the year the PRC was founded. As the car carried no passengers, Chinese netizens believe it was a gesture to the country's martyrs and deceased founding leaders. pic.twitter.com/qvI63etpdd — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

​Şi, "İleriye doğru yolculuğumuzda bir ülke-iki sistemin barışçıl yeniden birleşme prensiplerini savunmalı, Hong Kong ve Makao’da refah ve istikrarı sürdürmeli, iki boğaz (Çin-Tayvan) ilişkilerinin barışçıl gelişimini teşvik etmeli, anavatanın yeniden birleşmesi için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Geçen 70 yılda Çin’in önemli başarılar elde ettiğini belirten Şi, "Hiçbir güç büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç Çin halkının ilerleyişini durduramaz" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / Greg Baker Çin - kutlama

ESKİ DEVLET BAŞKANLARI TÖRENDE

Aralarında Çin’in eski Devlet Başkanlarından Hu Cintao ve Ciang Zımin’in de bulunduğu devlet erkanı ise Tienanmın Meydanı’nda bulunan Yasak Sarayın Gök Kapısı binasında Şi’ye eşlik ederek, töreni izledi. Törene, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam de katıldı.

Konuşmanın ardından Şi, devlet başkanı aracının üzerinden Tienanmın Meydanı boyunca hazır bulunan tören kıtasını selamladı.

ASKERİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Ülke içinde her 10 yılda bir büyük etkinlikler ve askeri geçitlerle kutlanan yıl dönümleri bu yılda Çin’in askeri gücünün teşhir edildiği bir gövde gösterisine dönüştü.

Törene Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (PLA) 15 bin askerin yanı sıra aralarında Çin’in kendi geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 başta olmak üzere nakliye uçakları, erken keşif ve radar uçakları, saldırı ve askeri nakliye helikopterleri gibi 160 hava aracı uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca, törende ülkenin hava savunma HQ (Hongçi- Kızıl Bayrak) ve “Doğu Rüzgarı” anlamına gelen Dong Feng (DF) serisi nükleer başlıklı füzeler ve denizaltından fırlatılan seyir füzeleri gün yüzüne çıktı.

China's most advanced intercontinental ballistic missile (ICBM), the DF-41, made its debut at the National Day parade in Beijing on Tuesday. Follow GT reporters' camera and take a close look! https://t.co/bnndpNE3CY pic.twitter.com/aUSa6ixqRg — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

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Bu bağlamda HQ-6A, HQ-I2A, DF-100, DF 31AG, DF-5B, DF-26, DF-17, DF-5B, DF-41, JL-2 füzeleriyle, jet motorlu insansız uçaklar, mini insansız hava araçları, radar sistemleri, elektronik sinyal karıştırıcı sistemler, tanklar, zırhlı araçlar gibi çok sayıda askeri unsur geçit töreninde yer aldı.

Bu füze sistemleri arasında DF-41’in kıtalararası menzile sahip nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze olduğu bilinirken, DF-31AG, DF-5B, DF-26, DF-100 ve DF-17 nükleer başlık taşıyabilen füze kategorisinde yer alıyor.

DF-41’in 15 bin kilometrelik menzille dünyanın en uzun nükleer başlıklı füzesi olduğu sanılıyor. Çin’in 280 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Pekin'de akşam saatlerinde de 70'inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde kutlama ve etkinlikler devam edecek.

Message from them: Don't mess up with the Chinese people or intimidate them. The Chinese people won't provoke you anyway. You don't have to give good stuff like democratic election to Chinese. Give it to Haiti, Libya, Iraq and Ukraine. They are good friend of you. pic.twitter.com/2WZkhKAwwS — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 1, 2019

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