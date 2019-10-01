Japonya'da geçen yıl 158 kişi 'aşırı çalışma' nedeniyle yaşamını yitirdi

Japonya’da geçen yıl 158 kişinin aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İnşaat ve medya sektörü bu alanda başı çekti.

Japonya’da çalışma şartlarıyla ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede ‘karoshi’ olarak bilinen ‘aşırı çalışmaya bağlı ölümler’ konusundaki korkutucu verileri gözler önüne serdi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK'nın aktardığna göre, 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158'inin ölümü aşırı çalışmaya bağlı sorunlar nedeniyle gerçekleşti.

Bunun son 10 yılda kaydedilen en düşük oran olduğu belirtilse de, yine de verilerin bir hayli yüksek olduğuna dikkat çekildi.

EN ÇOK 40'LI YAŞLARDA GÖRÜLDÜ

Rapora göre, aşırı çalışmaya bağlı ölümlerde 47 vakayla 40'lı yaşlarındaki çalışanlar başı çekti. Onları, 46 ölüm vakası ile 50'li yaşlarındaki çalışanlar takip etti. 26 ölüm vakası 30’lu yaşlarda, 20 vaka 60'lı yaşlarda, 19'u ise 20'li yaşlarda kaydedildi.

Vakalar sektörlere göre incelendiğinde ise inşaat ve medya başı çekti.

Rapora göre, 2010 sonrası beş yıllık dönemde inşaat sektöründe çalışan 78 işçi aşırı çalışmaya bağlı beyin ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

UZUN MESAİ, YÖNETİCİLER, ÇALIŞMA KOŞULLARI ETKİLİ

Aynı dönemde 54 işçi psikolojik sorunlardan ötürü intihar ederken, intihar vakalarının 30'unu şantiye yöneticileri oluşturdu. Uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşulları raporda söz konusu intiharların nedeni olarak yer alırken, çalışanların üsleriyle yaşadıkları sorunlardan kaynaklanan iş stresi de bir diğer neden olarak kayıtlara geçti.

Medya sektöründe ise, aynı beş yıllık dönemde 10 medya çalışanı aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından hayatını kaybederken, dört medya çalışanı ise iş stresi nedeniyle intihar etti.

İntihar eden çalışanların tümünün 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Medya sektöründeki bazı Japonların iki hafta ya da daha uzun izin almadan çalıştıkları kaydedildi.