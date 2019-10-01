Hong Kong parlamentosunda alarm verildi: Bütün personel binayı terk etsin

Hong Kong'da bugün de devam eden protestolarda polisle göstericiler arasındaki çatışmanın şiddetinin yükselmesi üzerine Hong Kong Parlamentosunda alarm verildiği ve personelden binayı terk etmelerinin istendiği öğrenildi.

Hong Kong'da Nisan ayından bu yana devam eden protestolar, Çin'in 70. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugün de devam etti.

Düzenlenen gösterilerde, polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü.

Hong Kong Parlamentosu da, yayınladığı bir mesajla kırmızı alarm verilidğini açıkladı ve bütün personelden binayı terk etmelerini istedi.

Mesajda, "Yasama Meclisi tarafından kırmızı alarm verildi. Güvenlik önlemleri gereğince bütün personelin parlamento binasını boşaltmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.