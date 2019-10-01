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16:32 01 Ekim 2019
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    Japonya’nın çağrı cihazları son kez bip’ledi

    © AP Photo / CHARLES DHARAPAK
    Asya & Pasifik
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    Yaklaşık 30 yıl kadar önce özellikle iş dünyasında olmazsa olmaz kabul edilen çağrı cihazlarının son servis sağlayıcısı da Japonya’da faaliyetini sona erdirdi. Eski teknolojiyle vedalaşmak isteyen Japonlar taziye çadırı bile kurdu.

    Webcam
    © Fotoğraf : Pixabay
    Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor
    Japonya’nın son çağrı cihazı sağlayıcısı olan Tokyo Telemessage, bugün itibariyle hizmeti kesti.

    Çağrı cihazı sahibi olmasalar bile  bu eski teknolojiye saygı göstermek isteyen Japonlar, ilginç veda törenleri düzenledi.

    Tokyo’da faaliyet gösteren bir cenaze evi, metro istasyonunun yanında ‘taziye çadırı’ kurdu.

    Buraya gelen Japonlar, ‘1141064’ kodunu taşıyan ve Japoncada ‘Seni seviyoruz’ anlamına gelen bir çağrı cihazı ekranı önüne çiçekler bıraktı.

    SON ABONE: ANNEMDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUM

    Çoğunluğu sağlık sektöründe çalışan 1500’den az üyesi çağrı cihazı sahibi kalmıştı.

    Yoshitaka Sakurada
    © REUTERS /
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    Son çağrı cihazı abonesinin Ken Fujikura olduğu belirtildi. 80 yaşındaki annesi bu şekilde iletişim kurmayı tercih ettiği için çağrı cihazı alan Ken, “Sadece annem çağrı cihazımın numarasını bildiği için bir bildirim geldiğinde ondan olduğunu biliyordum. Şimdi cep telefonuyla acil olup olmadığından emin olamayacağım” dedi.

    Çağrı cihazları, kendisine gönderilen yazılı mesajları görüntüleyen ve mesaj aldığında bipleyen bir cihaz olarak kullanıldı.

    1950 ve 60’lı yıllarda geliştirilen cihaz 1980’lerde çok popüler hale geldi. 1996’da Tokyo Telemessage’ın 1.2 milyon abonesi bulunuyordu, ülke genelinde ise bu rakam 10 milyondu.

    Nintendo, Panasonic ve Sony gibi teknoloji devlerinin doğum yeri olmasına karşılık Japonya’ya eski teknoloji alışkanlığı sanıldığı kadar kolay bırakılmıyor.

    2015 yılında faks makinelerinin ve eski usül müzik kasetlerinin hâlâ yaygın olduğu ortaya çıkmıştı.

    Geçen yıl Japonya hükümetinin siber güvenlikten sorumlu bakanı Yoshitaka Sakurada, hayatında hiç bilgisayar kullanmadığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Teknoloji, Japonya, Çağrı cihazı
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