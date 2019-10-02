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12:20 02 Ekim 2019
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    Güney Kore: 'Görüntüleri gizlice kaydedilen kadın intihar etti'

    © AFP 2019 / STR
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore’de giderek yayılan ‘röntgencilik salgınına’ dair endişeler büyürken, bir hastanenin soyunma odasında gizli kamera tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadının intihar ettiği öne sürüldü.

    Güney Kore'nin başkenti Seul'deki umumi tuvaletlerde gizli kamera araması
    © AFP 2019 /
    Güney Kore'de umumi tuvaletlere gizli kamera operasyonu
    Yerel basının aktardığına göre, ‘A’ olarak hitap edilen kadın ülkenin güneybatısındaki evinde geçen hafta ölü bulundu. Ailesi, genç kadının rızası dışında görüntülerinin kaydedildiğini öğrendikten sonra kabuslar gördüğünü ve travma yaşadığını anlattı.

    Söz konusu hastanede ağustos ayında bir klinik patolojistin, soyunma odasında kadın çalışma arkadaşlarını gözetlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Polisin verdiği bilgiye göre adam, soyunma odasının duvarında bir delik açarak dört kadının görüntülerini gizlice çekti.

    Güney Kore başkenti Seul'de kadınlar gizli kamera pornosunu protesto gösterisinde
    © AFP 2019 /
    Güney Kore'de gizli kamera tacizcisi kadın olunca hapis cezası verildi, kadınlar çifte standarda karşı sokaklara döküldü
    Polisler, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

    'MOLKA' KRİZİ: BİNLERCE VAKA İHBAR EDİLDİ

    Güney Kore’de binlerce kadının 'molka' denilen bu gizli kamera pornosunun mağduru olduğu belirtiliyor. 2017’de polise 6400 yasadışı kayıt ihbarı yapılmıştı.

    Bu yılın başında da ülke çapında 10 şehirdeki 30 otelde 1600 kişiyi gizlice kameraya aldığı gerekçesiyle iki kişi tutuklanmıştı.

    Molka krizi ülke çapında protestolara da neden olmuştu. Geçen sene ağustos ayında 70 bin kişi ‘Benim hayatım senin pornon değil’ yazılı pankartlarla bir yürüyüş düzenlemişti.

    © AFP 2019 / CHRISTOF STACHE
    İspanya'da 500'den fazla kadının etek altı görüntülerini kaydetmekle suçlanan adam tutuklandı
    Seul’daki Chung-Ang Üniversitesi’nden Sosyoloji Profesörü Na-Young Lee, kadınların giderek yayılan bu gözetleme salgını nedeniyle alarm durumunda olduğunu belirtti.

    Kadınların, polisin ve savcıların olayı yeterince ciddiye almadığını düşündüğünü söyleyen Na-Young, “Polise şikâyette bulunsalar bile, onlar olayı önemsemiyorlar ve adamlar salıveriliyor” dedi.

    Na-Young, bir erkeği gizli kamerayla çekip paylaşan bir kadının anında tutuklanıp 10 ay hapse mahkûm edildiğini ancak aynı şeyle suçlanan bir erkeğe sadece 2 ay ceza verildiğini hatırlattı.

    Etiketler:
    görüntüleme, intihar, soyunma odası, gizli kamera, Güney Kore
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