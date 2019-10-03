Kuzey Kore'den dün fırlattığı füzeye ilişkin açıklama

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ
Füzenin, "dikey şekilde" fırlatıldığı kaydedilen haberde, "Deneme atışı, yeni tasarlanan balistik füzenin temel taktik ve teknik endekslerini bilimsel ve teknik olarak doğruladı, komşu ülkelerin güvenliğine olumsuz etkisi olmadı." ifadesi kullanıldı.
Haberde, füzenin fırlatılışını yerinde izlemeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, denemenin ardından "içten tebriklerini" gönderdiği aktarıldı.
Kuzey Kore, 2016'dan bu yana ilk kez dün fırlattığı SLBM ile bu yıl 11. kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne doğru füze fırlattığının tespit edildiği belirtilmişti.
Japonya hükümeti, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzenin, ülkenin Shimane bölgesi açıklarındaki münhasır ekonomik bölgeye düştüğünü açıklamıştı.
Japonya'nın açıklamasında, füzenin havada ikiye ayrıldıktan sonra denize düşmüş olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Kuzey Kore hükümeti, önceki gün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.
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