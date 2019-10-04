Samsung, Çin'de telefon üretimine son verdi

Blogofmobile'ın Koreli haber merkezi Chosun'dan yaptığı alıntıya göre Samsung'un Çin'deki son akıllı telefon üretim tesisi, bu ayın sonunda kapanacak.

Samsung'un Çin'in Guangdong bölgesindeki Huizhou tesisi ilk üretim hattını 1992 Aralık tarihinde çalıştırmıştı.

Bu yazın başlarında Samsung, Huizhou tesisinde üretimi ve çalışan sayısını azaltmaya karar vererek, firmanın Çin'deki etkisinin azalmaya devam etmesi durumunda olabileceklere işaret etmişti.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre Samsung, Vietnam ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerdeki fabrikalarında akıllı telefon üretmeye devam edecek.