Hong Kong'da eylemlerde maske takılması yasaklandı: Şiddet sona ermeli

Hong Kong'da Nisan ayından bu yana devam eden gösterilerde çatışmaların artması sonucunda, göstericilerin maske takmaları yasaklandı. Yasağı ilan eden Hong Kong lideri Carrie Lam, "Şiddet sona ermeli" açıklamasında bulundu.

Hong Kong'da halka açık yerlerde yapılan gösterilerde maske takmanın yasaklandığı açıklandı.

Hong Kong'un lideri Carrie Lam bugün yapttığı basın toplantısında, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasakladığını açıkladı. Lam ayrıca "şiddetin durması gerektiği" mesajını verdi.

Lam ayrıca, yasağın eylemlerin şiddeti üzerinde etkili bir caydırıcılığı olacağını söyledi ve "İnsanlar Hong Kong'un normale dönüp dönmeyeceğini soruyorlar. Hong Kong hala güzel yuvamızın olduğu yer mi?" ifadelerini kullandı.

Just In - Education Bureau sending letters to schools notifying "Anti-mask Act" will enact on Oct 5th 0000, banning ANYONE to disguise their identity in public assembly, march or illegal assemblies. It's targeting students as Carrie Lam suggested pic.twitter.com/xfdPRndBVT — Galileo Cheng (@galileocheng) October 4, 2019

​HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.