Hindistan'dan şaşırtan açıklama: Yanlışlıkla kendi helikopterimizi düşürdük

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, Cammu Keşmir'de 27 Şubat'ta düşen ait Mi-17 tipi askeri helikopterin, bir Hint füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ve bunun ‘büyük bir hata’ olduğunu belirtti.

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetleri’ne ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

IAF Chief on Mi-17 chopper crash in Srinagar on Feb 27: Court of Inquiry completed & it was our mistake as our missile had hit our own chopper. We will take action against two officers. We accept this was our big mistake and we will ensure such mistakes are not repeated in future https://t.co/TgNS9RsKqb — ANI (@ANI) October 4, 2019

6 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Budgam bölgesinde meydana gelen olayda altı hava kuvvetleri mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklanmıştı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurmuştu.

Hint yetkililer, ilk etapta helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yerel basında helikopterin, karadan havaya füzeyle vurulduğu haberleri çıkmıştı.

GERİLİM, KARŞILIKLI SALDIRILARLA TIRMANMIŞTI

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girmişti. Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad bunu doğrulamamıştı.

Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuştu, pilot da gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, 1 Mart'ta Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.