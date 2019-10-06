Hindistan ve Pakistan arasında muhtemel bir ‘2025 nükleer savaşı’ senaryosu

Ars Technica adlı sitede yer alan habere göre ABD’li araştırmacılar, Hindistan ve Pakistan arasında 2025 yılında meydana gelebilecek nükleer savaşın olası sonuçlarını değerlendirdi.

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bilimcilerin 2025’te meydana gelebilecek nükleer savaş öngörüsüyle oluşturduğu modelde, o dönemde iki tarafın da ellerinde, başlıklarının her biri 100 kiloton gücünde olacak 400 ila 500 nükleer silah bulunacağı varsayıldı.

'BİR HAFTA İÇİNDE 50 İLA 125 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK'

Oluşturulan modele göre örneğin 100 stratejik füze ile saldıracak Hindistan’a Pakistan, yaklaşık 150 füze ile yanıt verebilecek ve bu durumda sadece bir hafta içinde 50 ila 125 milyon kişi hayatını kaybedecek.

'OLUŞACAK MİLYONLARCA TONLUK KURUM NEDENİYLE KÜRESEL SOĞUMA MEYDANA GELECEK'

Çalışmanın sonuçları ayrıca nükleer savaşın iklimde de önemli değişimlere yol açacağını ortaya koydu. Buna göre nükleer patlamaların ardından karbon içeren aerosoller, özellikle de 10 milyonlarca ton kurum oluşacak. Troposferin üst katmanlarına çıkacak olan bu kütle güneş ışınlarını yutmaya başlayacak ve bunun sonucunda küresel soğuma meydana gelecek.

Soğumanın etkisiyle yağışların miktarında da azalma olacağına dikkat çeken uzmanlar, şimdiki duruma göre ortalama yüzde 15-30 arasında daha az yağış olacağını öngördü. Çalışmanın sonuçları, hava sıcaklıklarının eski değerlere dönmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiğini ortaya koydu.