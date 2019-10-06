Kuzey Kore: ABD tutum değiştirmedikçe bıkkınlık veren müzakereleri sürdürmeyeceğiz

ABD'nin devam edeceğini iddia ettiği, Kuzey Kore'nin ise durduğunu söylediği dünkü çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelerin ardından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı rest çekti: ABD tatmin edici adım atmadıkça, bu bıkkınlık veren müzakereleri sürdürme niyetimiz yok.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe ülkenin 'bu bıkkınlık veren müzakereleri' sürdürme niyeti olmadığı dile getirildi.

'ABD'DE İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILARAK SUİSTİMAL EDİLİYOR'

ABD tarafının eski tutumunu sürdürdüğü, yeni bir çözüm önerisi getirmediğini belirten açıklama, Trump yönetiminin herhangi bir hazırlık yapmadan iki ülke arasındaki görüşmeleri iç politika malzemesi olarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal ettiğini vurguladı.

ABD HEYETİNE GÖRE İKİ HAFTA İÇİNDE YENİDEN BULUŞMA © REUTERS / KCNA Kuzey Kore'den Çin'e: Daima yanınızdayız

Dün İsveç’te başlayan ABD ile Kuzey Kore arasındaki çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelerden "Süreç durduruldu" haberi geldi.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti" dedi. Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil ise "ABD’nin görüşme masasına herhangi bir şey koymaması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi. Şimdi görüşmelerin devam etmesi ile ilgili sorumluluk ABD’ye ait" tepkisini gösterdi.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD tarafının tutumuna bağlı olduğunu kaydederek Washington'a yıl sonuna kadar süre verdi.

'HEVESİMİZİ SÖNDÜRDÜLER'

Kuzey Kore Başmüzakerecisi, ABD'nin müzakere heyetinin esneklik göstermediği, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğinden yakınırken "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler" dedi.

ABD: KUZEY KORE'NİN AÇIKLAMASI GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ YANSITMIYOR

Buna karşılık, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin açıklamasının 'görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığında' ısrar etti.

'GÖRÜŞME 8.5 SAAT SÜRDÜ'

ABD Dışişleri Bakanlığı "Kuzey Kore delegasyonunun yaptığı açıklamalar, 8,5 saat süren görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmıyor. ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu" açıklamasını yayımladı.

TRUMP-KİM AŞKI

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.