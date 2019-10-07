Duterte kronik hastalığını açıkladı: Göz kapaklarımdan biri bu nedenle düşüyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bağışıklık sisteminin vücudun normal dokularına saldırdığı bir durum olarak bilinen otoimmün bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Duterte, bu kronik sinir-kas hastalığı nedeniyle göz kapaklarından birinin düştüğünü söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Rusya'da bulunan Duterte, buradaki Filipinlilerle yapacağı buluşma öncesinde sağlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

‘Myasthenia gravis’ adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu açıklayan Duterte, bunun göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi.

Duterte, “Gözlerimden biri daha küçük, Kendi kendine hareket ediyor. Bu myasthenia gravis, bir sinir rahatsızlığı, dedemden almışım” ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığın, bulanık görme gibi semptomları da bulunuyor. Hastaların semptomları tedaviyle kontrol altında tutulabiliyor ancak her 100 hastadan 20’sinin en az bir kez onları nefessiz bırakabilecek bir kriz yaşadığı belirtiliyor.

Rodrigo Duterte ise bu tarz ciddi bir olay yaşayıp yaşamadığına dair ayrıntı vermedi.

SAĞLIĞINA DAİR TARTIŞMA BİTMEDİ

74 yaşındaki Duterte, 2016’da göreve geldiğinde ‘ülkenin en yaşlı devlet başkanı’ olmuştu ve o dönemden beri sağlığıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

Geçmişte birkaç gün kamuoyu önüne çıkmadığı ya da programlarını iptal ettiği dönemlerde sağlığının bozulduğu yönünde iddialar artmıştı. Ancak hükümet bu iddiaları her defasında reddetmişti.

Ancak Duterte, ilginç çıkışlarda bulunduğu uzun konuşmalarında sağlığıyla ilgili açıklamalar da yapıyordu.

2018’de ekim ayında yaptığı bir konuşmada kanser taraması sonuçlarını beklediğini söylemiş ve “Eğer üçüncü aşamaysa, tedavi olmayacağım” demişti. Bu açıklama endişe yaratırken, günler sonra test sonuçlarının negatif çıkmasıyla kamuoyu rahatlamıştı.

Bunun dışında kendi yaptığı açıklamalardan Duterte’nin migren ve sigara tüketimine bağlı bir damar tıkanıklığı rahatsızlığı olan Buerger hastalığından mustarip olduğu biliniyor. Ayrıca bir motosiklet kazası sonucu omurilik zedelenmesi yaşadığı ve düzenli olarak güçlü ağrıkesiciler aldığı belirtiliyor.

Filipinler’deki yasalara göre; bir cumhurbaşkanı görevi sırasında yaşamını yitirirse, kalıcı olarak hastalanırsa ya da azledilirse altı yıllık dönemin geri kalanında başkan yardımcısı onun yerine vekalet ediyor.