Muhalefet lideri saçlarını kazıtarak protesto etmişti: Güney Kore Adalet Bakanı istifa etti

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan ve uzun süredir istifa çağrısı yapılan Adalet Bakanı Ço Kuk görevinden ayrıldı.

Yonhap haber ajansı, Adalet Bakanı Ço Kuk’un istifa ettiğini duyurdu. Ço yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında ‘finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık’ iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti.

Ülkede adalet sisteminde reformların hayata geçirilmesi için çaba sarf eden Ço, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti" dedi.

Ço, ‘zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini’ ifade etti.

HAFTALARDIR EYLEM YAPILIYOR

9 Eylül’de Adalet Bakanlığına atanan Ço Kuk’un eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Eşi öğretim üyesi olan Ço'nun kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı ve aile yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyordu.

Kore Özgürlük Partisi'nin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn, Ço'ya istifa çağrısında bulunarak başkent Seul'de devlet başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıtmasıyla gündeme gelmişti.

Seul da haftalardır, Ço'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile onun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne oluyordu.