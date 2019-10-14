Muhalefet lideri saçlarını kazıtarak protesto etmişti: Güney Kore Adalet Bakanı istifa etti

Ülkede adalet sisteminde reformların hayata geçirilmesi için çaba sarf eden Ço, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti" dedi.
Ço, ‘zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini’ ifade etti.
HAFTALARDIR EYLEM YAPILIYOR
Eşi öğretim üyesi olan Ço'nun kızının üniversiteye kabulünde ayrıcalıklı davranıldığı ve aile yatırımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyordu.
Kore Özgürlük Partisi'nin (LKP) Genel Başkanı Hwang Kyo-ahn, Ço'ya istifa çağrısında bulunarak başkent Seul'de devlet başkanlığı binası önünde bir diğer parti üyesine saçını kazıtmasıyla gündeme gelmişti.
Seul da haftalardır, Ço'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile onun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne oluyordu.
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