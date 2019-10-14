Faili siber zorbalık mı?: Güney Koreli şarkıcı-oyuncu Sulli 25 yaşında hayatını kaybetti

K-Pop dünyası ani bir ölüm haberiyle daha sarsıldı.

Citing local police, Yonhap News Agency reports that former f(x) member Sulli has died. https://t.co/Dp7IZHjm8h — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 14, 2019

Güney Kore’de f(x) grubunun eski üyelerinden Sulli’nin Seongnam’daki rezidansında 15.21 sıralarında ölü bulunduğu açıklandı. Asıl adı Choi Jin-ri olan 25 yaşındaki Sulli’nin intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre polis intihar notu bulunmadığını ama ortada başka bir suç delili bulunmadığı için bu ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Bir polis memuru da "Choi'nin evde yalnız yaşadığı sanılıyor. Hayatına son verdiği anlaşılıyor ama diğer ihtimalleri de değerlendiriyoruz" dedi.

(LEAD) K-pop star Sulli found dead: police https://t.co/b3XCo4gxTM — Yonhap News Agency (@YonhapNews) October 14, 2019

Sektöre 2005'te adım atan 1994 doğumlu Sulli kariyerine 2009'da SM Entertainment şirketine bağlı f(x) grubuyla devam etmişti. Sosyal medyada kendisine yönelik kötü yorumlar ve dedikodular nedeniyle 2014'te çalışmalarına ara vermiş,oyunculuğa yoğunlaşmış, ardından da gruptan ayrılma kararı almıştı. Yine Yonhap'ın aktardığına göre en son JTBC TV kanalında internetteki nefret söylemine ilişkin bir programa çıkan Sulli 'cesur karakteri nedeniyle heme eleştiriliyor hem övgü topluyordu.'

Muhabirler 'benim bedenim, benim kararım' mesajının en aktif savunucularından Sulli'nin sütyen takmadığı için dahi nefret yorumlarının hedefine oturtulduğu hatırlatılırken ülkede ciddi ölçülere varan siber zorbalık meselesi yeniden tartışma konusu oldu; 2 yıl önce SHINee grubu üyesi Kim Jonghyun'un 27 yaşındaki intiharının ardından 'ders alınmadığı ve hiçbir şeyin değişmediği' yorumları yapıldı.

Sulli was much more than just this IMO. She was iconic. One of the most active celebrities who started spreading the “my body, my choice” type of message to her fans and other female celebrities in S.Korea. She had so many haters (and fans, like myself) for that. This is so sad. — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) October 14, 2019

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