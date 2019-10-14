Hong Kong durulmazken Çin liderinden 'parçalanmış cesetler, unufak kemikler' uyarısı

'YABANCI GÜÇLERE' DE MESAJ
Pazar günü Hong Kong'da şiddetli çatışmalar çıkarken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bölgenin adını anmadan savurduğu 'açık tehdit' dikkat çekti.
Şi Cinping, Nepal ziyareti sırasında şunları söyledi:
"Bir bölgesini Çin'den çekip ayırmaya her kim kalkışırsa kendilerini cesetleri parçalanmış ve kemikleri unufak edilmiş bulacak. Çin'in bölünmesini destekleyen her yabancı güç, Çin halkı tarafından ancak boş hayaller peşinde koşan kuruntu sahipleri olarak görülecektir."
DEVLET TELEVİZYONU 'O SÖZLERİ' AKTARMADI
CNN'e göre Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin devlet haber ajansı Şinhua, Şi'nin sözlerini bu şekliyle yayımladı. Çin devlet televizyonu CCTV ise 'parçalanmış cesetler, unufak kemikler' ifadelerine yer vermedi.
GERİLLA TARZI TAKTİKLERLE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
Bugünde dek doğrudan Hong Kong'daki durumla ilgili bir açıklama yapmamış olan Şi, sert uyarısında herhangi bir bölgenin adını anmadı. Buna rağmen, yorumlar, demokrasi yanlısı gösterilerin Çin karşıtı, bağımsızlık yanlısı protestolara dönüştüğü Hong Kong'u işaret ettiğinde birleşti.
Hong Kong'da pazar günü yine barışçı başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde bazı grupların gerilla tarzı taktiklerle güvenlik güçleriyle çatışmalarına dönüşürken, toplu ulaşın istasyonları ve Pekin yanlısı bilinen esnafların dükkanları saldırıya uğradı ve zarar gördü.
Pekin, dış güçleri protestoları körüklemekle suçluyor ve ABD ile İngiltere'yi Çin'in içişlerine müdahale etmekle suçluyor.
TIANANMEN BELLEKLERDE
Pekin'in bugüne değinki tutumu, Hong Kong polisinin krizle baş etme kabiliyetine inancını dile getirmekle sınırlı kaldı. Ancak protestocular dünyanın en büyük askeri gücü olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eylemleri bastırmak üzere bölgeye gönderileceğinden korkuyor. Ancak uzmanlar, Çin liderliğinin 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda yaşanan sahnelerin 2019'da Hong Kong'da tekrarlanması ve tüm dünyaya malzeme olmasını istemeyeceği görüşünde.
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