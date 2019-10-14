Hong Kong durulmazken Çin liderinden 'parçalanmış cesetler, unufak kemikler' uyarısı

Pekin sekiz aydır Hong Kong'daki protestolarla sarsılırken, Devlet Başkanı Şi Cinping "Çin'i bölmeye yönelik her girişim, parçalanmış cesetler ve unufak edilmiş kemiklerle son bulacaktır" dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde martta filizlenen ve yazdan beri büyüyen protestolar, zanlıların Pekin'e iadesiyle ilgili tartışmalı yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen daha şiddetlenerek devam ediyor.

'YABANCI GÜÇLERE' DE MESAJ

Pazar günü Hong Kong'da şiddetli çatışmalar çıkarken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bölgenin adını anmadan savurduğu 'açık tehdit' dikkat çekti.

Şi Cinping, Nepal ziyareti sırasında şunları söyledi:

"Bir bölgesini Çin'den çekip ayırmaya her kim kalkışırsa kendilerini cesetleri parçalanmış ve kemikleri unufak edilmiş bulacak. Çin'in bölünmesini destekleyen her yabancı güç, Çin halkı tarafından ancak boş hayaller peşinde koşan kuruntu sahipleri olarak görülecektir."

DEVLET TELEVİZYONU 'O SÖZLERİ' AKTARMADI

CNN'e göre Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin devlet haber ajansı Şinhua, Şi'nin sözlerini bu şekliyle yayımladı. Çin devlet televizyonu CCTV ise 'parçalanmış cesetler, unufak kemikler' ifadelerine yer vermedi.

GERİLLA TARZI TAKTİKLERLE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Bugünde dek doğrudan Hong Kong'daki durumla ilgili bir açıklama yapmamış olan Şi, sert uyarısında herhangi bir bölgenin adını anmadı. Buna rağmen, yorumlar, demokrasi yanlısı gösterilerin Çin karşıtı, bağımsızlık yanlısı protestolara dönüştüğü Hong Kong'u işaret ettiğinde birleşti.

Hong Kong'da pazar günü yine barışçı başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde bazı grupların gerilla tarzı taktiklerle güvenlik güçleriyle çatışmalarına dönüşürken, toplu ulaşın istasyonları ve Pekin yanlısı bilinen esnafların dükkanları saldırıya uğradı ve zarar gördü.

Pekin, dış güçleri protestoları körüklemekle suçluyor ve ABD ile İngiltere'yi Çin'in içişlerine müdahale etmekle suçluyor.

TIANANMEN BELLEKLERDE

Pekin'in bugüne değinki tutumu, Hong Kong polisinin krizle baş etme kabiliyetine inancını dile getirmekle sınırlı kaldı. Ancak protestocular dünyanın en büyük askeri gücü olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eylemleri bastırmak üzere bölgeye gönderileceğinden korkuyor. Ancak uzmanlar, Çin liderliğinin 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda yaşanan sahnelerin 2019'da Hong Kong'da tekrarlanması ve tüm dünyaya malzeme olmasını istemeyeceği görüşünde.