'Keşmir'e özgürlük' videosu: Pakistanlı çocuklar 'Hindistan'ı fethettikten' sonra neler yapmayı istediklerini anlattı

Pakistan savaş diline yepyeni bir katkıda bulundu. 'Keşmir'e Özgürlük' etkinliğinin tanıtım filminde Pakistanlı çocuklara Hindistan'ın fethi ve cihatıyla ilgili hayalleri anlattırıldı. Sosyal medyada alay konusu olan videoya, propaganda ve nefret söylemi yaymak için çocukları suistimal eleştirisi de yöneltildi.

Hindistan'ın anayasa değişikliğiyle Cammu-Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırmasıyla Pakistan'la arasında tırmanan gerilime, Pakistan Talebe Cemiyeti'nin videosu tuz biber ekti.

Laiklikle mücadele edip İslamcılığı yayan Pakistan Talebe Cemiyeti'nin Karaçi'de düzenlenecek 'Keşmir'e Özgürlük' etkinlik ve yürüyüşünün reklamını yapmak için bir video yayımladı.

Etkinliğe "Hind, Pakistan olacağı zaman" sloganının uygun görülmesine koşut, reklam filminde de ergen öğrenciler Hindistan'a yönelik fetih ve cihat hayallerinden söz ediyor.

'ASKERLERE ÇÖPÇÜ MUAMELESİ'

Biri, Hindistan Pakistan olunca "Hindistan ordusunu çalıştıracağız, onlara sokakları temizleteceğiz" hayalini kuruyor.

'HALKA AÇIK BİFTEK ZİYAFETİ'

Bir başkası "Delhi Kapısı'nda biftek yiyeceğiz, Hindistan'da kullanılan tek dil Urduca olacak" hayalini dile getiriyor.

'ŞEHİTLERİN İNTİKAMI'

Bir diğeri, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin paramiliter örgütü Rashtriya Swayamsevak Sangh'ı tehdit ederken 'onların elinde şehit olan her Müslümanın intikamını alma' yemini ediyor.

© AFP 2019 / NARINDER NANU Hindistan ve Pakistan arasında muhtemel bir ‘2025 nükleer savaşı’ senaryosu

'Hind, Pakistan olacağı zaman' sloganlı 'Keşmir'e Özgürlük' etkinliğinin tanıtım videosu, Hindistan'da hoş karşılanmazken sosyal medyada tepkiler sel oldu.

Gazeteci Naila Inayat, videodaki çocukları 'beyinleri yıkanmış nesil' diye niteledi:

"Hindistan'ı fethetme hayaliyle beyinleri yıkanmış bir diğer Pakistanlı çocuk nesli daha. Eski churna (Ayurveda tıbbında kullanılan toz bitkilerin karışımı), aynı eski kendini kandırmacalar."

This is yet another brainwashed generation of Pakistani children dreaming of conquering India. Old chooran, same old delusions. pic.twitter.com/ACV2mZzfHP — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) October 13, 2019

Gazetecinin viral olan yorumu pek çok yanıt aldı.

Biri "Bizim çocuklarımız doktor, mühendis, subay, pilot, bilim insanı ve daha neler neler olmak istiyor. Ana onlar hala cihat ve Hindistan'ı fetih rüyası satıyorlar" diye yazdı.

Our kids want to become doctors, engineers, army officers, pilots, scientists and what not. But here they are still selling the dream of Jehad and capturing India. They have lost a full generation to this propaganda, it's a loss for Pakistan. Feel sorry for them and the thinking. — Jayanta Deb (@Jayantakrdeb) October 13, 2019

Bir başkası "Zavallı çocuklar. Birinin onlara hayatın gerçekliğini göstermesi lazım" dedi.

Poor kids. Someone show them the reality of life. India is no halwa ki aise hi kha lega koi....

I have not met any Indian who wants to conquer pakistan. All Indians want is peace. Leave Kasmir alone and it settles down everything. May God guide all. — ideasingh 🤟 (@ideasingh) October 13, 2019

Siyasetçi Priyanka Chaturvedi üzüntüsünü dile getirdi:

"Bu Pakistanlı çocuklar zihinsel gerileme ve sanrıları değil, eğitimi hak ediyorlar."

These Pakistani kids deserve an education not mental degradation and hallucination. https://t.co/RbD3rMp6od — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) October 13, 2019

Ama daha sert tepkiler de geldi:

"Pakistanlılar da bizim gibi, onlar da barış istiyor diyenlere gelsin. Tüm toplum bir din savaşıyla Hindistan'ı fethetmenin asılsız hayaliyle radikalleşmiş vaziyette."

For people who say Pakistani are “just like us” and want peace. The entire society is radicalized with delusions of conquering India in a religious war. https://t.co/9SNBzeZhrk — Sankrant Sanu सानु संक्रान्त ਸੰਕ੍ਰਾਨ੍ਰਤ ਸਾਨੁ (@sankrant) October 13, 2019

"Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, Ziya ül Hak ve El Bağdadi gibi İslami cihat şampiyonlarının tüm önceki rekorlarını kırmışa benziyor. BM Genel Kurulu'ndaki savaş tellallığı ve nefret konuşması eşliğinde küçük çocukların beynini çoktan yıkamış ve dünyanın en büyük intihar mangasını eğitiyor. Halifeliği hak ediyor artık."

Looks like @ImranKhanPTI has broken all previous records of the champions of Islamic Jihad—Zia-ul Haq & al-Bhagdadi. With his war mongering & hate speech at the @UN, he has already brainwashed little kids & is training world’s largest suicide squad. Deservedly the Caliph now. 😕 pic.twitter.com/4ZMMAVj5o2 — Aarti Tikoo Singh (@AartiTikoo) October 13, 2019

"Pakilerin Hindistan'ı fethetmekten konuştuğunu duyduğumda ...ımla gülüyorum. Bundan daha büyük deli saçması olamaz. Bizim liderlerimiz, siyasilerimiz, kurumlarımız yeni nesillerimizi nasıl yetiştiriyor, bilmiyorum. Karşılaştığım en moronca şey. P...lar."

I laugh my ass off when I see Pakis talking of conquering India.Nothing is a bigger bullshit than this..I don't know how our leaders, politicians and institutions are raising our new generation..worse moronic thing I ever come across..assholes.. https://t.co/dhZZwbvj2r — SHAFIQ KHAN 🇨🇦 (@canpaksindh) October 13, 2019

" İmran Han, barıştan dem vururken, Pakistan ordusunun Hindistan'ı güç kullanarak fethetme propagandası için çocukları nasıl kullandığını görün. Siz ulusunuzun yarısını kaybettiniz, bugün ona Bangladeş diyorsunuz, bir hatırlatayım."