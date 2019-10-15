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    Pakistan'da kızlar için boks kursu

    'Keşmir'e özgürlük' videosu: Pakistanlı çocuklar 'Hindistan'ı fethettikten' sonra neler yapmayı istediklerini anlattı

    © REUTERS / Akhtar Soomro
    Asya & Pasifik
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    Pakistan savaş diline yepyeni bir katkıda bulundu. 'Keşmir'e Özgürlük' etkinliğinin tanıtım filminde Pakistanlı çocuklara Hindistan'ın fethi ve cihatıyla ilgili hayalleri anlattırıldı. Sosyal medyada alay konusu olan videoya, propaganda ve nefret söylemi yaymak için çocukları suistimal eleştirisi de yöneltildi.

    Pakistan bayrağı
    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Pakistan'dan Türkiye'nin Suriye harekâtına destek
    Hindistan'ın anayasa değişikliğiyle Cammu-Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırmasıyla Pakistan'la arasında tırmanan gerilime, Pakistan Talebe Cemiyeti'nin videosu tuz biber ekti.

    Laiklikle mücadele edip İslamcılığı yayan Pakistan Talebe Cemiyeti'nin Karaçi'de düzenlenecek 'Keşmir'e Özgürlük' etkinlik ve yürüyüşünün reklamını yapmak için bir video yayımladı.

    Etkinliğe "Hind, Pakistan olacağı zaman" sloganının uygun görülmesine koşut, reklam filminde de ergen öğrenciler Hindistan'a yönelik fetih ve cihat hayallerinden söz ediyor.

    'ASKERLERE ÇÖPÇÜ MUAMELESİ'

    Pakistan Başbakanı İmran Han 74. BM Genel Kurulu'na hitap ederken
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz
    Biri, Hindistan Pakistan olunca "Hindistan ordusunu çalıştıracağız, onlara sokakları temizleteceğiz" hayalini kuruyor.

    'HALKA AÇIK BİFTEK ZİYAFETİ'

    Bir başkası "Delhi Kapısı'nda biftek yiyeceğiz, Hindistan'da kullanılan tek dil Urduca olacak" hayalini dile getiriyor. 

    'ŞEHİTLERİN İNTİKAMI'

    Bir diğeri, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin paramiliter örgütü Rashtriya Swayamsevak Sangh'ı tehdit ederken 'onların elinde şehit olan her Müslümanın intikamını alma' yemini ediyor. 

    Hindistan - Pakistan
    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Hindistan ve Pakistan arasında muhtemel bir ‘2025 nükleer savaşı’ senaryosu
    HİNDİSTAN'DAN TEPKİLER: BEYİNLERİ YIKANMIŞ NESİL

    'Hind, Pakistan olacağı zaman' sloganlı 'Keşmir'e Özgürlük' etkinliğinin tanıtım videosu, Hindistan'da hoş karşılanmazken sosyal medyada tepkiler sel oldu.  

    Gazeteci Naila Inayat, videodaki çocukları 'beyinleri yıkanmış nesil' diye niteledi: 

    "Hindistan'ı fethetme hayaliyle beyinleri yıkanmış bir diğer Pakistanlı çocuk nesli daha. Eski churna (Ayurveda tıbbında kullanılan toz bitkilerin karışımı), aynı eski kendini kandırmacalar."

    Gazetecinin viral olan yorumu pek çok yanıt aldı.

    Biri "Bizim çocuklarımız doktor, mühendis, subay, pilot, bilim insanı ve daha neler neler olmak istiyor. Ana onlar hala cihat ve Hindistan'ı fetih rüyası satıyorlar" diye yazdı.

    Bir başkası "Zavallı çocuklar. Birinin onlara hayatın gerçekliğini göstermesi lazım" dedi. 

    Siyasetçi Priyanka Chaturvedi üzüntüsünü dile getirdi:

    "Bu Pakistanlı çocuklar zihinsel gerileme ve sanrıları değil, eğitimi hak ediyorlar." 

    Ama daha sert tepkiler de geldi:

    "Pakistanlılar da bizim gibi, onlar da barış istiyor diyenlere gelsin. Tüm toplum bir din savaşıyla Hindistan'ı fethetmenin asılsız hayaliyle radikalleşmiş vaziyette." 

    "Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, Ziya ül Hak ve El Bağdadi gibi İslami cihat şampiyonlarının tüm önceki rekorlarını kırmışa benziyor. BM Genel Kurulu'ndaki savaş tellallığı ve nefret konuşması eşliğinde küçük çocukların beynini çoktan yıkamış ve dünyanın en büyük intihar mangasını eğitiyor. Halifeliği hak ediyor artık." 

    "Pakilerin Hindistan'ı fethetmekten konuştuğunu duyduğumda ...ımla gülüyorum. Bundan daha büyük deli saçması olamaz. Bizim liderlerimiz, siyasilerimiz, kurumlarımız yeni nesillerimizi nasıl yetiştiriyor, bilmiyorum. Karşılaştığım en moronca şey. P...lar."

    " İmran Han, barıştan dem vururken, Pakistan ordusunun Hindistan'ı güç kullanarak fethetme propagandası için çocukları nasıl kullandığını görün. Siz ulusunuzun yarısını kaybettiniz, bugün ona Bangladeş diyorsunuz, bir hatırlatayım."

    Etiketler:
    Keşmir, Hindistan, Pakistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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