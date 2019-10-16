Kim, kutsal dağa bu kez beyaz at sırtında çıktı, 'yeni bir hamle peşinde' yorumları yapıldı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un, ülkede kutsal kabul edilen Paektu Dağı’na beyaz bir ata binerken görüntüleri yayımlandı. Fotoğraflar, Kim’in ‘yeni bir hamle peşinde olduğu’ şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ülkenin en yüksek noktası olan ve kutsal sayılan Paektu Dağı’na bir kez daha tırmandı.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda Kim, dağın karla kaplı manzarasında beyaz bir atın sırtında gezerken görülüyor.

KCNA, Kim’in en güçlü ülkelerden birini inşa etme gibi yüce amaç uğruna çetin bir mücadele verdiğini ve Paektu Dağı kadar sağlam olacağını belirtti.

Devlet medyası Kim’in, ayrıca bölgede bulunan Samjiyon County’deki şantiyeleri ziyaret ettiğini ve ABD yaptırımlarının altında kalmayacakları mesajını verdiğini belirtti.

Kim’in “Düşman hangi ısrarlı çabaları gösterirse göstersin, kendi çabalarımızla iyi bir şekilde yaşayacağız, ülkemize gelişme ve refaha giden yolu kendimiz açacağız” dediği aktarıldı.

© AFP 2019 / STR Kuzey Kore resmi ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda Kim Jong-un, dağın karla kaplı manzarasında beyaz bir atın sırtında gezerken görülüyor.

Söz konusu kareler Güney Kore tarafından, Kim’in ABD ile sonuçsuz kalan nükleer müzakereler konusunda ‘yeni bir strateji düşünüyor olabileceği’ şeklinde yorumlandı.

Kim’in önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor. Bu teoriyi destekleyenler, Kim’in ABD ile 2018 yılında nükleer müzakereleri başlatmadan önce zirveye tırmanmasını örnek olarak gösteriyor. Benzer şekilde Kim yine Paektu’yu ziyaretinin ardından Güney Kore’yle barış görüşmelerini başlatmıştı.

Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in, Paektu'nun eteğindeki köylerden birinde doğduğuna inanılıyor. Ayrıca ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un da 1910-1945 yılları arasında Japonya’ya karşı verilen koloni mücadelesinde bu dağın eteklerinde bir gerilla üssü kurduğu belirtiliyor. 'Dede Kim'in bu dönemde beyaz at sırtında savaştığı kaydediliyor.

Bu yüzden bu dağ, Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor.