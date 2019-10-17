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    15 Ekim 2019'da Pyongyang'ın Kim Il Sung Stadyumu'nda oynanan Kuzey ile Güney Kore arasındaki maçta Güneyli Hwang Hee-chan topla hücumda

    Kuzey Kore'deki tarihi maçtan dönen Güney Koreli milliler: Savaş gibiydi

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
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    2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore ile karşı karşıya gelen Güney Koreli futbolcular, tek parça halinde geri dönmekten memnuniyet ifade etti. Güney Kore Futbol Federasyonu'nun iki numarası, maçta karşılaştıkları fiziksel mücadele için "Savaş gibiydi" nitelemesini yaptı.

    © AFP 2019 / HANDOUT
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    Kuzey Kore'nin 29 yıl aradan sonra ilk kez topraklarında Güney Kore milli futbol takımını ağırlaması açısından tarihi önemdeki maç, canlı yayın yapılmaması, ne evsahibi ne deplasman taraftarları ne de yabancı gazetecilerin stada alınmasından ötürü, kamuoyuna mal olmadı.

    Premier Lig'in Tottenham Hotspur takımında top koşturan yıldız golcü Son Heung-min, bugün Güney Kore'de havaalanına ayak bastığında, çok acımasız bir maçtan canlarını zor kurtardıklarını dile getirdi. 

    Son Heung-min, "Dürüst olmak gerekirse, o kadar sert ve zor bir maçtı ki, öncelikle sakatlanmaktan kaçındığımız için futbol oynamaya odaklanamadık. Kimse sakatlanmadan geri geldiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" diyerek ekledi:

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    "Karşı tarafın galiz küfürlerine de çokça maruz kaldık."

    Güney Kore Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Choi Young-il de Kuzey Koreli futbolcuların aşırı saldırgan oynamasından yakındı.

    Eski milli futbolcu olan Choi, şu tasviri yaptı:

    "Savaş gibiydi. Oyuncularımızı savunurken dirseklerinden ellerine ve dizlerine kadar her şeyi kullandılar. Futbolda daha önce böyle bir şey görmemiştim."

    "Kuzey Koreliler onlarla konuştuğumda karşılık vermeyi bırakın, göz teması bile kurmadılar" diye ekleyen Choi, federasyon olarak FIFA ya da Asya Futbol Konfederasyonu'na Kuzey Kore'de gördükleri muameleyle ilgili şikayette bulunmayı değerlendireceklerini belirtti.

    © AFP 2019 / STR
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    0-0 biten maçta iki taraf da ikişer sarı kart görmüştü. 

    Kuzey Kore'nin FIFA Başkanı Gianni Infantino dahil stada kabul ettiği az sayıda önde gelen arasında yer alan İsviçre'nin Pyongyang Büyükelçisi Joachim Bergstrom, iki takımın oyuncuları arasında itiş kakış çıktığında Son'un arabulucu, barış yapıcı rolü oynamaya çalıştığına dair bir video paylaştı. 

    Kuzey Kore'nin 50 bin kapasiteli stadyuma deplasman taraftarlarını almayarak kendi taraftarlarıyla evsahibi üstünlüğünü kullanmaya çalışılacağı düşünülüyordu. Ama Kuzey Koreli taraftarların da sokulmadığı tribünlerde inlerle cinlerin top oynaması herkes için şok oldu.

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    © AFP 2019 / Saul LOEB
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    Choi "Stada maçtan 1.5 saat evvel gittik. Son dakikaya kadar sanıyorduk ki, kapılar açılacak ve 50 bin kişilik bir kalabalık tribünleri dolduracak, ama o kapılar maç sonuna kadar açılmadı" dedi.

    FIFA Başkanı Infantino da salı günü yayımladığı açıklamada 'tribünlerde taraftar bulunmamasından hayal kırıklığını' vurgulayarak şöyle devam etti:

    "Bu yüzden ve canlı yayın yapılmaması, yabancı gazetecilere vize verilmesi, erişim sağlanmaması gibi birçok sorundan ötürü şaşırdık."

    Pyongyang daha sonra maç görüntülerini DVD halinde Seul'e gönderdi, ama Güney Kore kamusal kanalı KBS çok kötü kalitede olduğu gerekçesiyle yayımlamayı reddetti.

    Kuzey Kore resmi haber ajansı, maçla ilgili çok kısa bir haber yayımlayıp "Hücum ve karşı hücumlarla oyun 0-0 berabere bitti" demekle yetindi. 

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    © REUTERS / KCNA
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    Kore Yarımadası'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan ve 1950-53'teki Kore Savaşı'yla kalıcılaşan bölünmesinden beri, Kuzey Kore ile Güney Kore, hala resmi barış anlaşması yapmadıklarından teknik olarak savaşta.

    Geçen yıl ABD ile Kuzey Kore arasındaki liderler zirvelerine koşut, Kuzey-Güney yakınlaşması yeniden başlamıştı. 'Düşman kardeşler' arasındaki spor diplomasisine de sahne olan yakınlaşma, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlar ve balistik füzeler konusundaki müzakerelerin durmasından beri rafa kalktı.

    Uzmanlar, Pyongyang'ın maçla ilgili muamelesinin bu duruma tepkiden kaynaklandığı yorumunu yaptı.

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